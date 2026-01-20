快訊

24歲謝姓男子不慎將31只戒指、1台相機留在店門口，結果被2名路過的男子接連偷走。圖：翻攝自Threads@sunset_cube_bar_320

桃園市中壢區一名24歲謝姓男子18日至朋友開設的店面販售手工銀飾，不慎將31只戒指、1台相機留在店門口，結果被2名路過的男子接連偷走，總共損失約22.2萬。中壢警分局獲報後，於昨(19)日循線找到其中一名涉案的69歲劉姓男子，找回謝男的相機；至於涉嫌偷竊31只戒指的男子，警方仍在積極查緝中。

謝男市值約2.2萬的相機與總市值約20萬的31只戒指被接連偷走。圖：翻攝自Threads@sunset_cube_bar_320

網友在Threads發文公布監視器畫面並表示，他邀請販售手工銀飾的友人到自家店面合作，把銀飾推廣給更多客人，友人不小心將相機、戒指留在門口，結果接連被2名男子偷走。若有民眾看到監視器畫面中的男子，請協助通報。

中壢派出所循線找到其中一名涉案的69歲劉姓男子，找回謝男的相機。圖：讀者提供

對此，中壢派出所回應，謝男市值約2.2萬的相機與總市值約20萬的31只戒指，於18日凌晨3時許遺失後，分別於同日上午8時、下午15時遭不同男子侵占，謝男於當日晚間22時至中壢派出所報案，警方依規定受理，並積極偵辦，掌握2名犯嫌特徵後，迅速於19日中午12時許循線將其中一名劉男通知到案，並起獲侵占之相機發還被害人，警詢後依侵占遺失物罪嫌依法偵辦，另一名男子亦積極查緝中。

中壢分局長林鼎泰強調，民眾若拾獲他人遺失物，應依規定送交就近警察機關或相關管理單位協助處理，切勿心存僥倖據為己有，以免觸犯刑責；同時也提醒民眾外出時妥善保管隨身貴重物品，保障自身財產安全。

全被錄下！中壢男遭2人「接力偷竊」 價值20萬手工銀飾仍下落不明

