影／「6條通」闖空門行竊 永和連偷3起遭逮
慣竊陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊，共手72萬餘元，新北警方調閱監視器日前循線逮捕到案，警詢後依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市永和警方於去年12月初至今年1月5日，陸續接獲3起闖空門住宅竊盜案，被害人遭竊財物共計損失約72餘萬元。
永和偵查隊及轄區派出所共組專案小組，擴大調閱案發地點周邊監視器，經分析比對犯嫌作案手法及相關事證，研判疑似是同1名慣竊連續犯案，鎖定因竊盜案遭新北地檢、台北地檢、台北地院、士林地檢發布6件竊盜通緝，刑期3年多的的陳姓男子（45歲）涉嫌重大。
警方專案小組日前掌握陳男行蹤，於本月15日在新店區復興路查獲陳男，查扣iPhone 16 Pro手機1支、金項鍊1條及現金1萬2500元等相關證物。警詢後依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署送辦；另涉6條竊盜通緝部分則依法解送歸案。
