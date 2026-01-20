快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

影／「6條通」闖空門行竊 永和連偷3起遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

慣竊陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊，共手72萬餘元，新北警方調閱監視器日前循線逮捕到案，警詢後依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和警方於去年12月初至今年1月5日，陸續接獲3起闖空門住宅竊盜案，被害人遭竊財物共計損失約72餘萬元。

永和偵查隊及轄區派出所共組專案小組，擴大調閱案發地點周邊監視器，經分析比對犯嫌作案手法及相關事證，研判疑似是同1名慣竊連續犯案，鎖定因竊盜案遭新北地檢、台北地檢、台北地院、士林地檢發布6件竊盜通緝，刑期3年多的的陳姓男子（45歲）涉嫌重大。

警方專案小組日前掌握陳男行蹤，於本月15日在新店區復興路查獲陳男，查扣iPhone 16 Pro手機1支、金項鍊1條及現金1萬2500元等相關證物。警詢後依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署送辦；另涉6條竊盜通緝部分則依法解送歸案。

陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊遭警逮依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊遭警逮依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊遭警逮依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊遭警逮依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊遭警逮依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊遭警逮依法送辦。記者王長鼎／翻攝

竊盜 通緝

延伸閱讀

羅浮宮驚世竊案 法國電視台首度播出監視錄影畫面

慣竊犯入監翻牆逃獄被逮 出獄後繼續偷再判1年9月

影／假參拜真行竊 北投男偷走土地公「大金牌」畫面曝光

紅內褲3人組小偷行竊北屯工地 業者損失80萬電線急報警

相關新聞

影／「6條通」闖空門行竊 永和連偷3起遭逮

慣竊陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊，共手72萬餘元，新北警方調閱監視...

雨夜驚魂！台66高架車輛突拋錨 警提電霸即時救援

台66楊梅段昨晚發生一名李姓男子駕車行駛到一半時，車輛突不明原因故障發動不了，受困在高架快速道路上。警方獲報後帶著電霸趕...

苗栗縣警察局長交接 54歲李忠萍走馬上任

苗栗縣警察局今天上午舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦主持、警政署警政委員黃勢清監交，現場各級民意代表及各界人士到場...

嘉義縣警察局新卸任局長交接 新任局長古瑞麟到職宣誓

嘉義縣警察局新卸任局長今天交接，警政署警政委員張樹德監交，縣長翁章梁主持交接典禮，強調轄區治安不容挑戰，新任局長古瑞麟就...

觀音老翁寒雨中迷途2公里 警地毯式搜索尋人

新坡派出所表示，警方於昨晚接獲楊姓民眾報案，稱其父親趁家人不注意時偷跑出門，家人們在附近找遍了都沒看到父親的身影，由於父親高齡又有失智情形，且當時天氣寒冷飄著細雨，擔心父親會發生意外，請警方幫忙協尋。員警獲報後依據家屬提供的線索，循著老翁可能行走路線沿途調閱監視器，發現老翁最後出現在新廣路一帶，警方立即前往展開地毯式搜索，經過一小時的努力，總算在福建路二段的巷弄內找到迷途的老翁，

擦亮刑事局招牌！邱紹洲接掌帥印 豐富工作經歷曝光

刑事局說明，卸任局長周幼偉，已於今(115)年1月16日屆齡退休，新任局長邱紹洲，中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊長、桃園市警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，熟稔各項刑事偵防工作，且工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。