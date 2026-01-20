雨夜驚魂！台66高架車輛突拋錨 警提電霸即時救援

台66楊梅段昨晚發生一名李姓男子駕車行駛到一半時，車輛突不明原因故障發動不了，受困在高架快速道路上。警方獲報後帶著電霸趕抵現場，在雨夜中協助啟動車輛，並陪同駕駛駛離高架道路，返回平面後再由拖吊車將車輛拖走並護送駕駛返家，所幸未造成危險。

警方指出，楊梅分局幼獅派出所於昨晚9時30分許執行巡邏勤務時，接獲62歲李姓男子報案，表示其駕車行經楊梅區台66高架快速道路時，車輛突發故障無法發動，只能緊急停靠路肩並報案請求協助。

幼獅派出所獲報後，立即攜帶電霸趕赴現場協助。由於當時適逢夜間降雨，視線不佳且車流快速，員警擔心故障車輛停放位置恐發生追撞事故，隨即於車輛後方警戒並疏導交通，確保現場安全，同時協助聯繫拖吊車。

隨後警方利用攜帶的電霸協助啟動車輛，順利將車輛重新發動，並陪同駕駛駛離高架道路，停放至安全的平面道路，迅速排除道路危害，有效避免二次事故發生。待拖吊車到場後，再協助將車輛拖離現場，讓民眾安心返家，而李姓駕駛對警方即時協助深表感謝。