苗栗縣警察局長交接 54歲李忠萍走馬上任

苗栗縣警察局今天上午舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦主持、警政署警政委員黃勢清監交，現場各級民意代表及各界人士到場觀禮，場面簡單隆重。

鍾縣長致詞時，首先祝賀卸任局長王森瑒榮調台南市政府警察局副局長職務，並讚許他到任苗栗縣服務1年來的優異表現，尤其「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』2.0執行計畫第1期」、「114年加強重要節日安全維護工作-交通順暢、民眾安心」及「114年度上半年警察機關辦理性侵害案件工作評核」均為特優。

另外，在治安方面也多次破獲住宅竊盜、毒品及詐欺集團等重大刑案。鍾縣長特別感謝王前局長任內對苗栗縣的付出，不管是治安、交通及為民服務等各方面表現都交出漂亮的成績單。

新任局長李忠萍，54歲，中央警察大學正科60期、國立台北大學公共行政研究所碩士畢業，歷任金門縣警察局主任秘書、宜蘭縣政府警察局督察長、花蓮縣警察局副局長、新北市政府警察局督察、後勤科科長、保安警察大隊大隊長、林口、蘆洲、海山分局分局長、保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長、桃園市政府警察局督察長等職務，資、經歷相當豐富，富領導統御及協調能力，在過去各項工作表現也是深獲各級長官肯定，鍾縣長也表達歡迎他到苗栗縣服務。

鍾東錦表示，上任3年以來，承載著縣民的託付與期望，許多政策持續穩定推動，包含招商引資、建設鞏固、觀光升級、農業優化、教育精進、醫療長照、族群共榮及青年扶持等，使縣民生活更加穩定無虞。未來也將持續推動「桃竹苗大矽谷推動方案」，向國科會及經濟部爭取擴大竹南科學園區及後龍產業園區，納入重大建設計畫，加速產業聚落發展。