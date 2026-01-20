嘉義縣警察局新卸任局長交接 新任局長古瑞麟到職宣誓

嘉義縣警察局新卸任局長今天交接，警政署警政委員張樹德監交，縣長翁章梁主持交接典禮，強調轄區治安不容挑戰，新任局長古瑞麟就職宣誓並交接印信，新任副局長陳譽仁同天報到，未來將持續重視竊案偵破，要求分局長到場督導，並盡速偵破重大案件。

翁章梁表示，他交付警察局兩項重大任務，一是全力偵破竊盜案件，並要求分局長親赴督導，二是轄區內重大案件須在最短時間內偵破，作為施政重點與要求。他也感謝議會支持警政預算，並指出新任局長及副局長學經歷豐富，期許警察局延續既有優良傳統，持續精進警政工作。

古瑞麟說，他會依循縣長及前任局長工作上的要求，帶領警察局持續穩定成長，重點在於縣長所要求的公權力不容挑戰，讓不法分子無法有所作為，並在竊盜案件上感同身受，要求分局長親自到場，盡速破獲還給縣民安全生活環境，也因應中央政策打詐重點，守護鄉親財產安全。

新任局長古瑞麟是中央警察大學56期、玄奘大學公共事務管理學系碩士，歷任花蓮港警總隊長、保五總隊主任秘書、高雄市警察局楠梓、三民第一分局、仁武分局、新興分局長，刑事局偵六大隊長、國際刑警科長，以及苗栗縣及南投縣警察局刑警大隊長。