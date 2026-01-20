快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣警察局新卸任局長交接 新任局長古瑞麟到職宣誓

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣警察局新卸任局長今天交接，警政署警政委員張樹德監交，縣長翁章梁主持交接典禮，強調轄區治安不容挑戰，新任局長古瑞麟就職宣誓並交接印信，新任副局長陳譽仁同天報到，未來將持續重視竊案偵破，要求分局長到場督導，並盡速偵破重大案件。

翁章梁表示，他交付警察局兩項重大任務，一是全力偵破竊盜案件，並要求分局長親赴督導，二是轄區內重大案件須在最短時間內偵破，作為施政重點與要求。他也感謝議會支持警政預算，並指出新任局長及副局長學經歷豐富，期許警察局延續既有優良傳統，持續精進警政工作。

古瑞麟說，他會依循縣長及前任局長工作上的要求，帶領警察局持續穩定成長，重點在於縣長所要求的公權力不容挑戰，讓不法分子無法有所作為，並在竊盜案件上感同身受，要求分局長親自到場，盡速破獲還給縣民安全生活環境，也因應中央政策打詐重點，守護鄉親財產安全。

新任局長古瑞麟是中央警察大學56期、玄奘大學公共事務管理學系碩士，歷任花蓮港警總隊長、保五總隊主任秘書、高雄市警察局楠梓、三民第一分局、仁武分局、新興分局長，刑事局偵六大隊長、國際刑警科長，以及苗栗縣及南投縣警察局刑警大隊長。

新任副局長陳譽仁是中央警察大學戶政學系55期畢業，歷任高雄市警察局巡官、所長、組員、分隊長、偵查員、警務員、中隊長、警務正、督察員、股長、少年隊隊長、警政署署長室秘書秘書、防治科科長及航空警察局分局長等職務，學經歷豐富。

嘉義縣警察局新任局長古瑞麟今天到任，宣誓就職並交接印信。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局新任局長古瑞麟今天到任，宣誓就職並交接印信。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局新任局長古瑞麟（右）今天到任，縣長翁章梁（中）今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局新任局長古瑞麟（右）今天到任，縣長翁章梁（中）今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局新任局長古瑞麟（右一）今天到任，宣誓就職並交接印信。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局新任局長古瑞麟（右一）今天到任，宣誓就職並交接印信。記者黃于凡／攝影

警察 高雄市 翁章梁

延伸閱讀

串聯嘉縣中埔與台南白河的禮成橋今啟動改建 兼強化抗洪韌性

禮成橋連結嘉義中埔、台南白河 嘉邑行善團出資改建

嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

相關新聞

影／「6條通」闖空門行竊 永和連偷3起遭逮

慣竊陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊，共手72萬餘元，新北警方調閱監視...

雨夜驚魂！台66高架車輛突拋錨 警提電霸即時救援

台66楊梅段昨晚發生一名李姓男子駕車行駛到一半時，車輛突不明原因故障發動不了，受困在高架快速道路上。警方獲報後帶著電霸趕...

三灣山區丟包25處40噸垃圾 苗縣府溯源追責任

苗栗縣三灣鄉永和村偏遠產業道路1月12日出現25處40噸垃圾，縣府循線查出電子廠、移工宿舍生活垃圾等廢棄物，縣長鍾東錦痛...

苗栗縣警察局長交接 54歲李忠萍走馬上任

苗栗縣警察局今天上午舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦主持、警政署警政委員黃勢清監交，現場各級民意代表及各界人士到場...

嘉義縣警察局新卸任局長交接 新任局長古瑞麟到職宣誓

嘉義縣警察局新卸任局長今天交接，警政署警政委員張樹德監交，縣長翁章梁主持交接典禮，強調轄區治安不容挑戰，新任局長古瑞麟就...

觀音老翁寒雨中迷途2公里 警地毯式搜索尋人

新坡派出所表示，警方於昨晚接獲楊姓民眾報案，稱其父親趁家人不注意時偷跑出門，家人們在附近找遍了都沒看到父親的身影，由於父親高齡又有失智情形，且當時天氣寒冷飄著細雨，擔心父親會發生意外，請警方幫忙協尋。員警獲報後依據家屬提供的線索，循著老翁可能行走路線沿途調閱監視器，發現老翁最後出現在新廣路一帶，警方立即前往展開地毯式搜索，經過一小時的努力，總算在福建路二段的巷弄內找到迷途的老翁，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。