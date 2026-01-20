快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

聽新聞
0:00 / 0:00

擦亮刑事局招牌！邱紹洲接掌帥印 豐富工作經歷曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

IMG 0747 scaled
內政部警政署刑事警察局今日舉辦卸、新任局長交接典禮。圖：刑事局提供

內政部警政署刑事警察局於今(20)日上午9時30分，在該局偵防大樓6樓禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，由內政部警政署長張榮興到場主持，並邀請各界機關代表及貴賓與會觀禮。

IMG 0744 scaled
新任局長邱紹洲，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富。圖：刑事局提供

刑事局說明，卸任局長周幼偉，已於今(115)年1月16日屆齡退休，新任局長邱紹洲，中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊長、桃園市警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，熟稔各項刑事偵防工作，且工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定。

張榮興於典禮中肯定周幼偉任內推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」等貢獻，並期勉邱紹洲就任後發揮所長，率領刑事警察局全體同仁，強化升級打詐力道，持續提升偵查技能，精準研析犯罪趨勢，透過國際與兩岸合作打擊跨境犯罪，同時全力執行策劃年底查賄制暴與選舉治安維護工作，再次擦亮刑事警察局招牌，以維護國人生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：擦亮刑事局招牌！邱紹洲接掌帥印 豐富工作經歷曝光

延伸閱讀：

  1. 【有片】龜山移工躲警察攔檢 5人棄車狂奔畫面曝
  2. 桃園推動「農遊新視界」 展現在地休區多元魅力

警察 刑事局

延伸閱讀

影／刑事局長今交接 邱紹洲拋上任4大工作主軸

確定了！警政署發布人事命令高雄市警察局長接任人是他 和高雄有淵源

獨／高階警今退休人事仍未發布 基層：原因卡在「喬位置」

打詐有功！刑事局長周幼偉退休在即 獲頒二等內政專業獎章

相關新聞

影／「6條通」闖空門行竊 永和連偷3起遭逮

慣竊陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊，共手72萬餘元，新北警方調閱監視...

雨夜驚魂！台66高架車輛突拋錨 警提電霸即時救援

台66楊梅段昨晚發生一名李姓男子駕車行駛到一半時，車輛突不明原因故障發動不了，受困在高架快速道路上。警方獲報後帶著電霸趕...

苗栗縣警察局長交接 54歲李忠萍走馬上任

苗栗縣警察局今天上午舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦主持、警政署警政委員黃勢清監交，現場各級民意代表及各界人士到場...

嘉義縣警察局新卸任局長交接 新任局長古瑞麟到職宣誓

嘉義縣警察局新卸任局長今天交接，警政署警政委員張樹德監交，縣長翁章梁主持交接典禮，強調轄區治安不容挑戰，新任局長古瑞麟就...

觀音老翁寒雨中迷途2公里 警地毯式搜索尋人

新坡派出所表示，警方於昨晚接獲楊姓民眾報案，稱其父親趁家人不注意時偷跑出門，家人們在附近找遍了都沒看到父親的身影，由於父親高齡又有失智情形，且當時天氣寒冷飄著細雨，擔心父親會發生意外，請警方幫忙協尋。員警獲報後依據家屬提供的線索，循著老翁可能行走路線沿途調閱監視器，發現老翁最後出現在新廣路一帶，警方立即前往展開地毯式搜索，經過一小時的努力，總算在福建路二段的巷弄內找到迷途的老翁，

擦亮刑事局招牌！邱紹洲接掌帥印 豐富工作經歷曝光

刑事局說明，卸任局長周幼偉，已於今(115)年1月16日屆齡退休，新任局長邱紹洲，中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊長、桃園市警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，熟稔各項刑事偵防工作，且工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。