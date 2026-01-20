三灣山區丟包25處40噸垃圾 苗縣府溯源追責任

苗栗縣三灣鄉永和村偏遠產業道路1月12日出現25處40噸垃圾，縣府循線查出電子廠、移工宿舍生活垃圾等廢棄物，縣長鍾東錦痛怒斥不良，要求溯源追究環保公司及企業的相關責任。

苗栗縣議員陳光軒接獲農民反映，三灣鄉永和村雙石段沿途遭人惡意傾倒垃圾、廢棄物，縣府環保局、頭份警察分局，及鄉公所等相關單位人員，1月12日會勘，發現沿線被倒了25處廢塑膠袋裝垃圾、生活垃圾及少量廢木材，數量約40公噸。

環保局破袋檢查，查獲包裹及出貨單等，警方循線鎖定一家環保公司承包電子廠、移工宿舍等生活垃圾清運，因數量不足，無法送燒，環保公司交由點工處理，點工再用小貨車載到偏僻山區亂丟，依數量可能來回一、二十趟，全案依違反廢棄物清理法罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

鍾東錦今天在縣務會議指出，如果責任推給點工，恐怕難以清除已亂丟的40噸垃圾及杜絕類似狀況，要求團隊依相關跡證，往上追究環保公司責任，此外，電子廠、移工宿舍業主並非把垃圾清運發包出去，就不用去監督環保公司依契約及相關法規清運，團隊加強相關稽查，要求善盡社會責任。

環保局將函文，如果地檢署已完成蒐證完備，沒有保全證據的必要，會要求點工、環保公司及電子廠、移工宿舍業主，盡快移除亂丟的40噸垃圾。