影／台南市警局21高階警職調整今交接 副市長轉達黃偉哲3點期許

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

內政部警政署本月16日調整（陞）重要警職，台南警察局今天上午9時舉辦「卸、新任分局長及大隊長交接典禮」，由副市長姜淋煌主持，轉達市長黃偉哲期勉警察持續做好治安、交通、打詐等重點工作，守護民眾生命、財產安全，達成「安全大台南」的願景。

台南市警察局異動名單為：副局長莊勝雄，調任警政署保安警察第七總隊長；副局長陳炯旭，調任警政署保安警察第六總隊長；督察長李名昌，調任警政署刑事警察局督察長；警政監葉錫山，調任警政署保安警察第五總隊主任秘書。

台南市警第四分局長曹儒林，調任台北市警中正第二分局長；台南市警新化分局長蘇有義調任金門縣警察局副局長；苗栗縣警察局長王森瑒調任台南市警局副局長；台北市警局主任秘書吳耀南，調任台南市警局副局長；台南市警局主任秘書洪頂力，調任原單位副局長。

連江縣警察局長陳保安，調任台南市警局主任秘書；澎湖縣警察局長林温柔，調任台南市警局督察長；警政署保安警察第五總隊主任秘書林英仁，調任台南市警局警政監；台南市警第二分局長劉怡宗，調陞台南市警局警政監；台南市警佳里分局長施衣峯，調任第二分局長。

台南市警歸仁分局長廖水池，調任第四分局長；台南市警學甲分局長巫建德，調任歸仁分局長；高雄市警察局左營分局長謝承甫，調任佳里分局長；警政署刑事警察局偵查第三大隊長林明俊，調任學甲分局長；台南市交通警察大隊長黃宗仁，調任新化分局長；台南市保安警察大隊長賴銘助，調任交通警察大隊長；台南市警局行政科長潘顧天，調任保安警察大隊長。

今天上午9時在警察局舉行聯合交接典禮，包括立委賴惠員、議員蔡育輝、吳禹寰等均到場觀禮。眾官集體宣誓後就任新職。

姜淋煌致詞指出，市長有三點期許，第一點是強化治安守護與打擊犯罪，去年阻詐金額高達13億元，阻詐成效蟬聯六都第一名；一般刑事破案率更名列前茅，春節期間快到了，治安平穩及生命財產的守護，是市府施政的主要目標。

第二點：科技執法與確保交通安全，警察局運用GIS大數據來分析，針對交通事故肇因做分析，陸續規劃交通執行專案、具強力的執法；另外，持續精進「雲端 2.0」專案，落實重點彈性部署警察以及精準執法，以提升交通事故的防治成效。

第三點：落實社區治安與共築安全網，在社區治安推動上，台南市榮獲內政部評比直轄市特優，民政局跟警察局系統會密切合作，保障民眾生命財產的安全。希望透過新血的加入，警察工作能夠有突出的表現。

台南市警察局今天上午9時舉辦「卸、新任分局長及大隊長交接典禮」，由副市長姜淋煌主持。記者袁志豪／攝影
台南農產年節展售新北登場 黃偉哲熱情行銷

台菲情誼深厚 黃偉哲拜訪46年姊妹市加美地市簽備忘錄

他質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖送醫

阿克蘭省擁長灘島度假聖地 黃偉哲快閃訪問菲律賓加強合作

影／「6條通」闖空門行竊 永和連偷3起遭逮

慣竊陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊，共手72萬餘元，新北警方調閱監視...

雨夜驚魂！台66高架車輛突拋錨 警提電霸即時救援

台66楊梅段昨晚發生一名李姓男子駕車行駛到一半時，車輛突不明原因故障發動不了，受困在高架快速道路上。警方獲報後帶著電霸趕...

苗栗縣警察局長交接 54歲李忠萍走馬上任

苗栗縣警察局今天上午舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦主持、警政署警政委員黃勢清監交，現場各級民意代表及各界人士到場...

嘉義縣警察局新卸任局長交接 新任局長古瑞麟到職宣誓

嘉義縣警察局新卸任局長今天交接，警政署警政委員張樹德監交，縣長翁章梁主持交接典禮，強調轄區治安不容挑戰，新任局長古瑞麟就...

觀音老翁寒雨中迷途2公里 警地毯式搜索尋人

新坡派出所表示，警方於昨晚接獲楊姓民眾報案，稱其父親趁家人不注意時偷跑出門，家人們在附近找遍了都沒看到父親的身影，由於父親高齡又有失智情形，且當時天氣寒冷飄著細雨，擔心父親會發生意外，請警方幫忙協尋。員警獲報後依據家屬提供的線索，循著老翁可能行走路線沿途調閱監視器，發現老翁最後出現在新廣路一帶，警方立即前往展開地毯式搜索，經過一小時的努力，總算在福建路二段的巷弄內找到迷途的老翁，

擦亮刑事局招牌！邱紹洲接掌帥印 豐富工作經歷曝光

刑事局說明，卸任局長周幼偉，已於今(115)年1月16日屆齡退休，新任局長邱紹洲，中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊長、桃園市警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，熟稔各項刑事偵防工作，且工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定。

