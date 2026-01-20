影／台南市警局21高階警職調整今交接 副市長轉達黃偉哲3點期許

內政部警政署本月16日調整（陞）重要警職，台南市警察局今天上午9時舉辦「卸、新任分局長及大隊長交接典禮」，由副市長姜淋煌主持，轉達市長黃偉哲期勉警察持續做好治安、交通、打詐等重點工作，守護民眾生命、財產安全，達成「安全大台南」的願景。

台南市警察局異動名單為：副局長莊勝雄，調任警政署保安警察第七總隊長；副局長陳炯旭，調任警政署保安警察第六總隊長；督察長李名昌，調任警政署刑事警察局督察長；警政監葉錫山，調任警政署保安警察第五總隊主任秘書。

台南市警第四分局長曹儒林，調任台北市警中正第二分局長；台南市警新化分局長蘇有義調任金門縣警察局副局長；苗栗縣警察局長王森瑒調任台南市警局副局長；台北市警局主任秘書吳耀南，調任台南市警局副局長；台南市警局主任秘書洪頂力，調任原單位副局長。

連江縣警察局長陳保安，調任台南市警局主任秘書；澎湖縣警察局長林温柔，調任台南市警局督察長；警政署保安警察第五總隊主任秘書林英仁，調任台南市警局警政監；台南市警第二分局長劉怡宗，調陞台南市警局警政監；台南市警佳里分局長施衣峯，調任第二分局長。

台南市警歸仁分局長廖水池，調任第四分局長；台南市警學甲分局長巫建德，調任歸仁分局長；高雄市警察局左營分局長謝承甫，調任佳里分局長；警政署刑事警察局偵查第三大隊長林明俊，調任學甲分局長；台南市交通警察大隊長黃宗仁，調任新化分局長；台南市保安警察大隊長賴銘助，調任交通警察大隊長；台南市警局行政科長潘顧天，調任保安警察大隊長。

今天上午9時在警察局舉行聯合交接典禮，包括立委賴惠員、議員蔡育輝、吳禹寰等均到場觀禮。眾官集體宣誓後就任新職。

姜淋煌致詞指出，市長有三點期許，第一點是強化治安守護與打擊犯罪，去年阻詐金額高達13億元，阻詐成效蟬聯六都第一名；一般刑事破案率更名列前茅，春節期間快到了，治安平穩及生命財產的守護，是市府施政的主要目標。

第二點：科技執法與確保交通安全，警察局運用GIS大數據來分析，針對交通事故肇因做分析，陸續規劃交通執行專案、具強力的執法；另外，持續精進「雲端 2.0」專案，落實重點彈性部署警察以及精準執法，以提升交通事故的防治成效。