快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

聽新聞
0:00 / 0:00

80歲婦山區騎車載拾荒物摔倒扶不起 隻身返家隔天才想起找機車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢警分局東興派出所日前凌晨接獲民眾報案，新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，員警到場調查發現80歲拾荒婦人因人車摔倒，她無法扶起機車，後來找到機車一旁都是她的回收物，員警帶她回派出所休息，連絡家人帶回照顧。

日前凌晨4時，東勢警分局東興派出所接獲民眾報案稱新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，警員陳世宗獲報後立即趕赴現場，發現年約80歲的林姓婦人獨自坐於路旁，頭戴安全帽且行動不便，員警確認她僅衣物沾汙、未受傷後，先安撫其情緒並護送老婦返所休息，連絡其家屬接回照護。

婦人當天下午自台中市區騎機車到新社區撿拾資源回收物，遇頭嵙山路段坡度陡不慎倒地，因體力不支無法將機車扶起，只能在附近徘徊求助，幸好該路段距離主要道路不遠。

婦人返家後突想起賴以代步的機車尚未尋獲，但無法描述機車倒地位置，隔天又著急向員警求助，警員劉弘偉依婦人最後出現地點，沿新社區協中街往頭嵙山區方向展開搜尋，最終距尋獲林婦地點約1公里處順利發現其機車，一旁都是她的回收物。

東興派出所所長潘怡廷提醒，民眾平時應多留意長輩外出與駕車安全，若遇長輩行動不便或疑似失智迷途等情形，可主動伸出援手或即時通報警方，共同守護長者平安。

台中市東勢警分局東興派出所接獲民眾報案，新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，員警到場協助，發現80歲拾荒婦人因人車摔倒，她無法扶起機車，一旁都是她的回收物。圖／警方提供
台中市東勢警分局東興派出所接獲民眾報案，新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，員警到場協助，發現80歲拾荒婦人因人車摔倒，她無法扶起機車，一旁都是她的回收物。圖／警方提供
台中市東勢警分局東興派出所接獲民眾報案，新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，員警到場協助。圖／警方提供
台中市東勢警分局東興派出所接獲民眾報案，新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，員警到場協助。圖／警方提供

台中市 長輩 拾荒

延伸閱讀

全台急凍最冷時間點曝 賈新興：探6度低溫 阿里山有降雪機率

強烈冷氣團籠罩濕冷到周五 這2天最凍 高山有局部降雪機會

今「大寒」強烈冷氣團+大雨特報 急凍至周五晨 探10度以下低溫

強烈大陸冷氣團來襲！北東濕冷 周三至周五低溫僅8度

相關新聞

影／台中轎車鄰近加油站起火爆炸 火勢猛烈轎車迅速被燒毀

台中市神岡區中山路昨晚發生轎車火警，火勢從引擎處燃燒爆炸，火燒車鄰近加油站，消防隊員快速到場搶救，警方也到場警戒，疏導交...

淡水深夜傳死亡車禍 騎士與左轉車相撞...頭部重創慘死

新北市淡水區昨天晚間10時許發生死亡車禍。24歲陳女開車載男性友人從新莊要去淡水住處，行經淡水區民權路往台北方向欲左轉自強路時...

80歲婦山區騎車載拾荒物摔倒扶不起 隻身返家隔天才想起找機車

台中市東勢警分局東興派出所日前凌晨接獲民眾報案，新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，員警到場調查發現80...

工地搭帳棚1人1戶還加裝門簾 移民署破泰國非法仲介集團

移民署新竹市專勤隊接獲民眾檢舉，新竹市一處集合住宅工地疑有違法外籍人士，經專案人員多次勘查蒐證，一舉查獲5名泰國籍逾期停...

影／彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停 直升機「夾娃娃」高難度搶命

基隆彭佳嶼外海18日傍晚一艘「魚鱗6號」觀光船，1名乘客心臟驟停陷入昏迷，海巡署申請直升機救援，空勤總隊獲報立即派遣直升機...

台鐵區間車4241次基隆暖暖火車站撞擊一男死亡 北上南下延誤

台鐵區間車4241次19日晚間10時58分行經基隆市暖暖區暖暖火車站時，一名男子遭列車撞擊，卡在列車下方緊急停下，消防人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。