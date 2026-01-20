80歲婦山區騎車載拾荒物摔倒扶不起 隻身返家隔天才想起找機車

台中市東勢警分局東興派出所日前凌晨接獲民眾報案，新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，員警到場調查發現80歲拾荒婦人因人車摔倒，她無法扶起機車，後來找到機車一旁都是她的回收物，員警帶她回派出所休息，連絡家人帶回照顧。

日前凌晨4時，東勢警分局東興派出所接獲民眾報案稱新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，警員陳世宗獲報後立即趕赴現場，發現年約80歲的林姓婦人獨自坐於路旁，頭戴安全帽且行動不便，員警確認她僅衣物沾汙、未受傷後，先安撫其情緒並護送老婦返所休息，連絡其家屬接回照護。

婦人當天下午自台中市區騎機車到新社區撿拾資源回收物，遇頭嵙山路段坡度陡不慎倒地，因體力不支無法將機車扶起，只能在附近徘徊求助，幸好該路段距離主要道路不遠。

婦人返家後突想起賴以代步的機車尚未尋獲，但無法描述機車倒地位置，隔天又著急向員警求助，警員劉弘偉依婦人最後出現地點，沿新社區協中街往頭嵙山區方向展開搜尋，最終距尋獲林婦地點約1公里處順利發現其機車，一旁都是她的回收物。