快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

聽新聞
0:00 / 0:00

工地搭帳棚1人1戶還加裝門簾 移民署破泰國非法仲介集團

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

移民署新竹市專勤隊接獲民眾檢舉，新竹市一處集合住宅工地疑有違法外籍人士，經專案人員多次勘查蒐證，一舉查獲5名泰國籍逾期停留外僑非法工作。特別的是，為避免行蹤暴露，他們索性在工地內搭起帳篷居住，不但1人1戶，還加裝門簾、鋪設紙板、棉被及擺放簡單生活用品，甚至把鷹架當作曬衣場，完全把工地當自己的家，令專案人員驚呼不可思議。

專案人員指出，5名泰國籍逾期停留外僑發現專案人員查緝，不但沒逃跑，反而放下手邊工作，手持啤酒躲在夾縫中。專案人員查出，其中一名逾期停留1年多的外僑小拉（化名）利用臉書貼文，以高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引同樣在台逾期、失聯的泰國籍同鄉，一起到工地貼磁磚工作賺錢。

查獲小拉一行人非法工作後，移民署專案人員持續深入追查幕後非法雇主及非法仲介，全案依違反就業服務法函送新竹市政府裁處。營造公司因非法容留外國人從事工作，遭裁處15萬元整，聘僱未經許可之外國人工作的非法雇主亦遭裁處15萬元，其中堅稱「分毫未取」的小拉更因「非法仲介」行為，遭裁處10萬元罰鍰。

移民署中區事務大隊新竹市專勤隊隊長李安貴呼籲，雇主應依法聘僱外國人並善盡管理責任，切勿心存僥倖，移民署除強力查緝逾期居（停）留外來人口，更全力追查幕後非法仲介。依照就業服務法規定，媒介外國人非法為他人工作，處10萬元至50萬元罰鍰；意圖營利非法媒介者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，非法僱用或容留不法外來人士，最重可處75萬元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹市一處集合住宅工地疑有違法外籍人士，經專案人員多次勘查蒐證，一舉查獲5名泰國籍逾期停留外僑非法工作。特別的是，為避免行蹤暴露，他們索性在工地內搭起帳篷居住。圖／新竹市專勤隊提供
新竹市一處集合住宅工地疑有違法外籍人士，經專案人員多次勘查蒐證，一舉查獲5名泰國籍逾期停留外僑非法工作。特別的是，為避免行蹤暴露，他們索性在工地內搭起帳篷居住。圖／新竹市專勤隊提供

移民署 新竹

延伸閱讀

淡水國小工地圍籬大變身 學童彩繪圍籬妝點校園

啃老男弒雙親躲工地睡2天 晚間落網辯：父母管教太嚴

嘉義地檢署深入移民署宣導反賄選 重罰賄選最高處10年刑期

中配關關拍爭議片 移民署廢止長期居留自行離境

相關新聞

影／台中轎車鄰近加油站起火爆炸 火勢猛烈轎車迅速被燒毀

台中市神岡區中山路昨晚發生轎車火警，火勢從引擎處燃燒爆炸，火燒車鄰近加油站，消防隊員快速到場搶救，警方也到場警戒，疏導交...

淡水深夜傳死亡車禍 騎士與左轉車相撞...頭部重創慘死

新北市淡水區昨天晚間10時許發生死亡車禍。24歲陳女開車載男性友人從新莊要去淡水住處，行經淡水區民權路往台北方向欲左轉自強路時...

80歲婦山區騎車載拾荒物摔倒扶不起 隻身返家隔天才想起找機車

台中市東勢警分局東興派出所日前凌晨接獲民眾報案，新社區頭嵙山區路旁有一名年邁婦人疑似迷途，需警協助，員警到場調查發現80...

工地搭帳棚1人1戶還加裝門簾 移民署破泰國非法仲介集團

移民署新竹市專勤隊接獲民眾檢舉，新竹市一處集合住宅工地疑有違法外籍人士，經專案人員多次勘查蒐證，一舉查獲5名泰國籍逾期停...

影／彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停 直升機「夾娃娃」高難度搶命

基隆彭佳嶼外海18日傍晚一艘「魚鱗6號」觀光船，1名乘客心臟驟停陷入昏迷，海巡署申請直升機救援，空勤總隊獲報立即派遣直升機...

台鐵區間車4241次基隆暖暖火車站撞擊一男死亡 北上南下延誤

台鐵區間車4241次19日晚間10時58分行經基隆市暖暖區暖暖火車站時，一名男子遭列車撞擊，卡在列車下方緊急停下，消防人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。