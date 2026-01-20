工地搭帳棚1人1戶還加裝門簾 移民署破泰國非法仲介集團

移民署新竹市專勤隊接獲民眾檢舉，新竹市一處集合住宅工地疑有違法外籍人士，經專案人員多次勘查蒐證，一舉查獲5名泰國籍逾期停留外僑非法工作。特別的是，為避免行蹤暴露，他們索性在工地內搭起帳篷居住，不但1人1戶，還加裝門簾、鋪設紙板、棉被及擺放簡單生活用品，甚至把鷹架當作曬衣場，完全把工地當自己的家，令專案人員驚呼不可思議。

專案人員指出，5名泰國籍逾期停留外僑發現專案人員查緝，不但沒逃跑，反而放下手邊工作，手持啤酒躲在夾縫中。專案人員查出，其中一名逾期停留1年多的外僑小拉（化名）利用臉書貼文，以高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引同樣在台逾期、失聯的泰國籍同鄉，一起到工地貼磁磚工作賺錢。

查獲小拉一行人非法工作後，移民署專案人員持續深入追查幕後非法雇主及非法仲介，全案依違反就業服務法函送新竹市政府裁處。營造公司因非法容留外國人從事工作，遭裁處15萬元整，聘僱未經許可之外國人工作的非法雇主亦遭裁處15萬元，其中堅稱「分毫未取」的小拉更因「非法仲介」行為，遭裁處10萬元罰鍰。

移民署中區事務大隊新竹市專勤隊隊長李安貴呼籲，雇主應依法聘僱外國人並善盡管理責任，切勿心存僥倖，移民署除強力查緝逾期居（停）留外來人口，更全力追查幕後非法仲介。依照就業服務法規定，媒介外國人非法為他人工作，處10萬元至50萬元罰鍰；意圖營利非法媒介者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，非法僱用或容留不法外來人士，最重可處75萬元罰鍰。