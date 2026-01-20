台中轎車鄰近加油站起火爆炸 火勢猛烈轎車迅速被燒毀
台中市神岡區中山路昨晚發生轎車火警，火勢從引擎處燃燒爆炸，火燒車鄰近加油站，消防隊員快速到場搶救，警方也到場警戒，疏導交通，確保來往人車安全，駕駛自行逃生，無人員傷亡，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局昨晚10時4分獲報，神岡區中山路有轎車火警案，報案人表示車輛引擎起火燃燒，派遣第一大隊、神岡及豐南分隊，出動消防車4輛、警備車2輛、救護車1輛、消防人員12名，由神岡分隊分隊長蔡世鴻擔任指揮官。
消防隊員到場回報，1輛轎車引擎室起火燃燒，出水搶救。火勢於晚上10時15分控制即撲滅，無人員受傷受困。財物損失及起火原因由火調人員調查中。
火勢鄰近一座加油站引起緊張，民眾擔心波及加油站，許多人開車從國道一號開下豐原交流道進入市區，看到這場火燒車，火勢猛烈，轎車迅速被燒毀，幸好駕駛及時逃生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言