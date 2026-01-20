台中轎車鄰近加油站起火爆炸 火勢猛烈轎車迅速被燒毀

台中市神岡區中山路昨晚發生轎車火警，火勢從引擎處燃燒爆炸，火燒車鄰近加油站，消防隊員快速到場搶救，警方也到場警戒，疏導交通，確保來往人車安全，駕駛自行逃生，無人員傷亡，起火原因由消防局火調人員調查中。

台中市消防局昨晚10時4分獲報，神岡區中山路有轎車火警案，報案人表示車輛引擎起火燃燒，派遣第一大隊、神岡及豐南分隊，出動消防車4輛、警備車2輛、救護車1輛、消防人員12名，由神岡分隊分隊長蔡世鴻擔任指揮官。

消防隊員到場回報，1輛轎車引擎室起火燃燒，出水搶救。火勢於晚上10時15分控制即撲滅，無人員受傷受困。財物損失及起火原因由火調人員調查中。