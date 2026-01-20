影／彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停 直升機「夾娃娃」高難度搶命

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆彭佳嶼外海昨天傍晚一艘「魚鱗6號」觀光船，1名乘客心臟驟停陷入昏迷，海巡署申請直升機救援，空勤總隊獲報立即派遣直升機緊急升空，在惡劣海象與昏暗天色下完成高難度吊掛，成功將病患急送松山機場轉送醫院治療，從死神手中搶回一命。

空勤總隊指出，昨天近傍晚接受海巡署申請，在彭佳嶼外海一艘「魚鱗6號」觀光船，1名乘客心臟停止昏迷，直升機於松山機場的待命機緊急起飛，成功在下午5時25分將病患吊掛起來，急送松山機場轉送醫院治療，成功救活。

因為是「小漁船」，救援困難，「船小」、「很晃」、「漁具多」、「電線多」，導致船上可以將組員放進去做救援的甲板空間只有一點點，沒弄好會掛線、纏繞，組員形容是空勤海上最具挑戰的狀況。

空勤總隊指出，此次任務由正駕駛宋得明率領機組執行，副駕駛邱景冠協助監控儀表與周邊空域，機工長曾武雄負責關鍵吊掛操作與後艙指揮，實際垂降至船身救援的是海巡署空勤吊掛分隊士官長范振聖與隊員徐子棋。

當時時海象惡劣，救援過程船體不斷隨巨浪上下劇烈搖晃，甲板空間狹小，周邊滿是釣竿、無線電天線、電線如「蜘蛛網」。組員形容「這有點類似去夜市夾娃娃機台的動作，放進去需要一點巧勁。」

空勤總隊表示，吊掛時接近日落黃昏，目視困難，海浪也大，能成功救到，而且組員穩定如日常，鋼索放太多，海巡一比，機工長立刻收，海巡上船，飛機立刻退到安全區，「大家都是真功夫，真的是不簡單。」

彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停，直升機以類似夾娃娃機台高難度搶命。圖／取自空勤總隊粉絲專頁
彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停，直升機以類似夾娃娃機台高難度搶命。圖／取自空勤總隊粉絲專頁
彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停，直升機「夾娃娃機」高難度搶命。圖／取自空勤總隊粉絲專頁
彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停，直升機「夾娃娃機」高難度搶命。圖／取自空勤總隊粉絲專頁

