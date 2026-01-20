聽新聞
兒少案不起訴 南市設澄清專區

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>市副市長葉澤山（右三）宣布<a href='/search/tagging/2/教育' rel='教育' data-rel='/2/243759' class='tag'><strong>教育</strong></a>局官網設置「澄清專區」，說明全案原委也呼籲勿轉傳未經查證的影片及捐款訊息。記者萬于甄／攝影
台南鄭姓男子前年稱就讀幼兒園的女兒遭不當管教及性侵，檢方去年偵結不起訴、他聲請交付審判也遭駁回，但他涉咆哮市府員工、疑非法公開幼兒園監視器畫面等；市府提告他竊盜、妨害名譽等17罪，昨也宣布即日起在教育局官方網站設該案「澄清專區」。

南市教育局表示，澄清專區彙整判決書、裁定內容、事件時間軸、完整說明影片等，由於鄭姓男子有募款，也揭露募款流向與意圖，呼籲民眾勿轉傳未經查證的影片及捐款訊息。

鄭姓男子於臉書回應，尊重司法程序，但是拒絕被要求「因為司法結論，就放棄對孩子的關心」，也願意檢討自己的表達方式，但是不能接受當體制面對質疑時，選擇的不是理解，而是圍堵。

案發時教育局提供監視器畫面閱覽，鄭姓男子質疑影像被刪除、痛斥教育局與業者聯手滅證。他的臉書帳號擁4萬多名粉絲，持續於網路發文質疑案情，他還多次到教育局咆哮，甚至疑尾隨拍攝女性員工，日前還於台南跨年晚會引發紛亂，有市府員工因遭網路攻擊而離職；本月3日他發起募款，稱「用在司法應對、孩子醫療與心理照護」。

南市副市長葉澤山率局處、多名民間團體代表昨開記者會，教育局長鄭新輝說，司法調查時，包含數位鑑識還原監視器畫面、扣案手機內容，都未發現犯罪事證，但有認定非屬情節重大之不當管教，針對教保員裁罰1萬5千元。

鄭新輝指出，鄭姓男子以非法方式取得案件相關的影像，並剪輯他人孩童畫面、斷章取義，藉此誤導社會大眾。

葉澤山說，鄭男行為從尋求真相，轉變為透過孩子進行網路煽動與募款，市府將依法追究相關責任。律師江信賢提醒，散布經剪接的不實影片，恐違反社會秩序維護法。

