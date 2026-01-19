國1北上五堵路段汽車被撞 翻落中央分隔島…疑變換車道不當

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

李女今天開車行國道1號北向8.9公里五堵路段，疑變換車道不當，碰撞行駛在內側車道由郭男駕駛的汽車，郭男車輛遭撞後翻入中央分隔島，所幸都有依規定繫上安全帶，僅擦挫傷無大礙，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警第一大隊勤務指揮中心今天上午11時27分獲報，國道1號北向8.9公里七堵路段2輛車事故，立刻派遣巡邏車到場，現場2名駕駛輕微擦挫傷，表示事後再行就醫。

警方調查，李姓女子駕駛小客車行經國道1號北向8.9公里路段，疑似變換車道不當，碰撞到行駛在內側車道由郭姓男子駕駛的小客車，郭男車輛遭撞後翻入中央分隔島，所幸都有依規定繫上安全帶，僅擦挫傷無大礙，2車駕駛酒測值均為零。

警方呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，危急時是救命的工具。

國1北上五堵路段汽車被撞翻落中央分隔島，疑變換車道不當。記者游明煌／翻攝
