國1北上五堵路段汽車被撞 翻落中央分隔島…疑變換車道不當

國道警第一大隊勤務指揮中心今天上午11時27分獲報，國道1號北向8.9公里七堵路段2輛車事故，立刻派遣巡邏車到場，現場2名駕駛輕微擦挫傷，表示事後再行就醫。

警方調查，李姓女子駕駛小客車行經國道1號北向8.9公里路段，疑似變換車道不當，碰撞到行駛在內側車道由郭姓男子駕駛的小客車，郭男車輛遭撞後翻入中央分隔島，所幸都有依規定繫上安全帶，僅擦挫傷無大礙，2車駕駛酒測值均為零。