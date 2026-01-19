濁水溪沿岸多起雜草火警 彰化消防籲謹慎用火
彰化縣溪州鄉濁水溪附近今天中午發生雜草火警，由於位處偏遠滅火不易，消防局出動5個分隊灌救；第四大隊表示，轄內濁水溪沿岸近1週已發生10件雜草火警，提醒民眾謹慎用火。
彰化縣消防局上午11時39分接獲通報，溪州9號觀測台堤防外火災，現場有3處雜草火點，消防人員為避免延燒、不敢大意，共出動5個分隊，布設2條水線，並利用2輛水庫車來回載水循環送水，火勢約於下午1時40分撲滅，人員持續處理殘火。
此外，17日傍晚消防局也獲報西螺大橋附近有雜草火警，消防人員攜打火把徒步前往滅火，預估燃燒範圍約1公頃，黑煙及灰燼飄到四周。
第四大隊長黃琮棋告訴中央社記者，濁水溪沿岸地點較偏遠，水線不易到達，大多需人力徒步檢視及滅火，所需時間較長。
黃琮棋說，13日至今發生於濁水溪附近沿岸、沙洲等雜草火警有10件，甚至剛完成任務就要趕到另一個火場滅火，提醒民眾天候乾冷、雜草乾燥，易因微小火源引燃，務必小心用火，如果發現火災應立即通報，避免火勢擴大影響安全。
