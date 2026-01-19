菲律賓籍移工騎車雙載被大貨車撞擊 1男1女雙雙被輾斃

32歲方姓男子今天上午9時許駕駛大貨車，行經高雄路竹區中山南路118號前方時，與兩名騎車雙載的騎士發生碰撞，2人被捲入車底當場死亡，警方到場後確認騎士為菲律賓籍男移工，後座女乘客也為菲律賓籍，員警已先測繪，肇責待釐清。

警方調查，方男今天上午開車沿中山南路由北往南行駛，男騎士載著女移工則與方男同向，行經事故路段時，疑似碰到車道縮減，男騎士往方男車側靠近，兩車碰撞後當場倒地，被捲入車底喪命。

警方獲報後到場，雙載男女已經喪命，經確認身分，男移工年紀為30歲，女方32歲，均為合法自菲律賓來台工作的移工，男方領有台灣發的普通重型機車駕照。

事後警方調閱周邊監視器畫面，當時方男行經事故路段時，男移工騎車在方男車輛右側，卻突然往方男車輛右前方靠攏，被車頭撞擊後倒地遭輾。