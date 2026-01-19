快訊

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

聽新聞
0:00 / 0:00

採摘藥材失聯…嘉縣消防連夜搜尋 曾文水庫今早尋獲男子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣消防局昨天晚間9時許獲報，曾文水庫一帶有民眾疑似失蹤，立即調派人車前往搜尋。消防人員依通報位置展開水域與周邊搜索，動員各式消防車輛3車次、IRB橡皮艇2艇，出動消防人員5人次、役男2人次投入行動。

經連夜擴大範圍搜尋，今天上午10時許，在水庫區域發現一名男性，年約60多歲，疑似採摘藥材不慎失足跌落山林邊坡，救起時已呈OHCA狀態。現場由消防人員協助後續處置，並交由警方接手進一步調查，相關事發經過仍待釐清。

嘉義縣消防局提醒，民眾前往山區從事採集、健行或其他戶外活動時，應事先評估地形風險與自身體能狀況，避免單獨行動，並留意天候與邊坡環境變化，攜帶合適裝備與通訊工具。若發現環境濕滑、視線不良或身體不適，應立即撤離並通報求助，以降低意外發生風險，確保山林活動安全。

曾文水庫傳意外，60多歲男子採藥材失聯，嘉義縣消防今早尋獲已無生命跡象。記者李宗祐／翻攝
曾文水庫傳意外，60多歲男子採藥材失聯，嘉義縣消防今早尋獲已無生命跡象。記者李宗祐／翻攝
曾文水庫傳意外，60多歲男子採藥材失聯，嘉義縣消防今早尋獲已無生命跡象。記者李宗祐／翻攝
曾文水庫傳意外，60多歲男子採藥材失聯，嘉義縣消防今早尋獲已無生命跡象。記者李宗祐／翻攝

曾文水庫 消防人員 嘉義 失蹤 OHCA

延伸閱讀

受胞兄感召！桃園義消廖宏傑苦練一年 成功「轉正」考取機場消防

竹縣消防演練12層高樓救災 楊文科：演練逼真展現救災戰力

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火 已知6死仍65失蹤

農曆年前血荒...宜蘭「捐血月」首場活動湧現人潮 募得近300袋血液

相關新聞

台南遊覽車遇左轉機車急閃反撞交通號誌桿 車頭深陷 2人擦挫傷

56歲謝姓女遊覽車駕駛今天上午上午行經台南市南區萬年路時，遇到同向68歲張姓男子騎乘機車要左轉萬年五街，謝女閃避不及兩車...

採摘藥材失聯…嘉縣消防連夜搜尋 曾文水庫今早尋獲男子

嘉義縣消防局昨天晚間9時許獲報，曾文水庫一帶有民眾疑似失蹤，立即調派人車前往搜尋。消防人員依通報位置展開水域與周邊搜索，...

菲律賓籍移工騎車雙載被大貨車撞擊 1男1女雙雙被輾斃

32歲方姓男子今天上午9時許駕駛大貨車，行經高雄路竹區中山南路118號前方時，與兩名騎車雙載的騎士發生碰撞，2人被捲入車...

男童偷跑出門街上徘徊 蘆竹警民攜手「找爸媽」化解驚魂

小男童昨日下午趁家長不注意時，獨自推門離家走失。圖：讀者提供 桃園市蘆竹區一名5歲小男童，昨(18)日下午趁家長不注意時，獨自推門離家走失。幸好一名熱心里民在外社派出所附近發現男童路上徘徊、無人陪同，

影／台南老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞8旬老婦 「活到這把年紀第一次被搶」

台南市新化區中興路檳榔攤開張數十年，顧店年近80的潘姓婦人昨天下午第一次被搶。一名蒙面男子持西瓜刀搶走1萬多元，婦人嚇壞...

高雄男駕粉紅保時捷違規右轉 女騎士遭撞噴飛受傷、超跑「下巴」掉了

鄭姓男子今天上午6時駕粉紅色保時捷超跑行經高市中華五路未依號誌指示直接右轉正勤路，當場撞及騎機車的陳姓女騎士，導致陳人車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。