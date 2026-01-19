聽新聞
採摘藥材失聯…嘉縣消防連夜搜尋 曾文水庫今早尋獲男子
嘉義縣消防局昨天晚間9時許獲報，曾文水庫一帶有民眾疑似失蹤，立即調派人車前往搜尋。消防人員依通報位置展開水域與周邊搜索，動員各式消防車輛3車次、IRB橡皮艇2艇，出動消防人員5人次、役男2人次投入行動。
經連夜擴大範圍搜尋，今天上午10時許，在水庫區域發現一名男性，年約60多歲，疑似採摘藥材不慎失足跌落山林邊坡，救起時已呈OHCA狀態。現場由消防人員協助後續處置，並交由警方接手進一步調查，相關事發經過仍待釐清。
嘉義縣消防局提醒，民眾前往山區從事採集、健行或其他戶外活動時，應事先評估地形風險與自身體能狀況，避免單獨行動，並留意天候與邊坡環境變化，攜帶合適裝備與通訊工具。若發現環境濕滑、視線不良或身體不適，應立即撤離並通報求助，以降低意外發生風險，確保山林活動安全。
