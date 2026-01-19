台南遊覽車遇左轉機車急閃反撞交通號誌桿 車頭深陷 2人擦挫傷

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

56歲謝姓女遊覽車駕駛今天上午上午行經台南市南區萬年路時，遇到同向68歲張姓男子騎乘機車要左轉萬年五街，謝女閃避不及兩車發生碰撞，導致謝女遊覽車再撞擊路口交通號誌桿，兩名駕駛身上均受到擦挫傷，無生命危險；警方確認並無酒駕，將再調查釐清肇事原因。

台南市警第六分局交通分隊分隊長呂雅敏說明，今天上午8時許，張姓騎士沿萬年路東向西欲左轉萬年五街時，與同向謝姓女子駕駛的大客車發生碰撞，碰撞後大客車再撞擊路口交通號誌桿，機車駕駛受擦挫傷，無生命危險，雙方酒測值均為0且持照正常，肇事原因正調查中。

消防局指出，上午8時34分接獲報案，遊覽車與機車因不明原因發生交通事故，有2名傷者，經救護人員到場確認2人均意識清楚，身體有擦挫傷，送往台南市立醫院就醫。

謝姓女子駕駛遊覽車遇到同向機車要左轉，閃避不及碰撞後再撞擊路口交通號誌桿。圖／民眾提供
謝姓女子駕駛遊覽車遇到同向機車要左轉，閃避不及碰撞後再撞擊路口交通號誌桿。圖／民眾提供
謝姓女子駕駛遊覽車遇到同向機車要左轉，閃避不及碰撞後再撞擊路口交通號誌桿。圖／民眾提供
謝姓女子駕駛遊覽車遇到同向機車要左轉，閃避不及碰撞後再撞擊路口交通號誌桿。圖／民眾提供

