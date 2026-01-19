快訊

影／台南老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞8旬老婦 「活到這把年紀第一次被搶」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新化區中興路檳榔攤開張數十年，顧店年近80的潘姓婦人昨天下午第一次被搶。一名蒙面男子持西瓜刀搶走1萬多元，婦人嚇壞報案，還好警方昨晚就逮到人，下午將依強盜罪送辦，讓保受驚嚇的潘老太太對台灣治安從「嚇到不見」很快就「恢復信心」。

潘姓被害人供稱，做生意多年，感覺這裡治安非常良好，連小偷都很少看見；沒想到昨天下午3時左右，獨自1人顧店時，1名年約40、身高約170多公分蒙面歹徒，「全身包緊緊」徒步到檳榔攤亮長刀要錢。

被害人為了保命，只好把抽屜裡面所有賺來的辛苦錢都給他，隨即揚長而去。「活到這把年紀第一次被搶、真的很害怕，沒想到警察這麼快就抓到壞人，讓她能安心，非常感謝。」

新化員警調閱監視器，發現歹徒著深色長袖上衣及深色長褲、頭戴深色漁夫帽、藍色脖圍蒙面、穿藍白拖、戴白色棉手套，賺錢成到場勘查，車子停在遠處，走路過去搶錢。

專案小組經過查訪，懷疑是曾涉毒品、竊盜的吳姓男子作案，成員隨即兵分多路前往找人，順利在凌晨前逮獲。吳嫌供稱因為欠債必須還錢才作案，錢已花光。

新化警分局偵查隊副隊長林建男表示，受理報案後立即組成專案小組並報請檢方偵辦，鎖定涉案車輛與犯嫌身分，案發後8小時內即將吳嫌拘提到案，查扣做案用刀械、蒙面脖圍及衣物等物，全案預計下午詢後將依刑法強盜罪移請台南地方檢察署偵辦、建請羈押。

台南新化老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞顧店8旬老婦，警逮1男送辦。圖／警方提供
台南新化老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞顧店8旬老婦，警逮1男送辦。圖／警方提供
台南新化老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞顧店8旬老婦，警逮1男送辦。圖／警方提供
台南新化老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞顧店8旬老婦，警逮1男送辦。圖／警方提供
台南新化老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞顧店8旬老婦，警逮1男送辦。圖／警方提供
台南新化老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞顧店8旬老婦，警逮1男送辦。圖／警方提供
台南新化老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞顧店8旬老婦，警逮1男送辦。圖／警方提供
台南新化老檳榔攤蒙面盜上門嚇壞顧店8旬老婦，警逮1男送辦。圖／警方提供

檳榔 台南 強盜

