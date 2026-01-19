移工彰化火車站嬉鬧 男持刀脅持遭逮送辦

吳姓男子昨天在彰化火車站看到1名移工對女子襲臀，持刀架住移工脖子，站務人員及移工友人聯手壓制吳姓男子，警方快打部隊也到場逮人，訊後依中華民國刑法恐嚇罪等送辦。

有民眾今天在社群網站張貼影片指彰化火車站發生持刀脅持事件，彰化縣警察局彰化分局說，蘇姓移工和4名友人在彰化火車站前聊天嘻鬧，蘇姓移工用手摸了女友人臀部，而女方事後告訴警方，未認為遭騷擾。

警方說，在一旁的吳姓男子看見蘇姓移工襲臀，突然拿出隨身攜帶的折疊刀上前架住移工脖子，從火車站出站民眾見狀紛紛走避，移工友人及站務人員發現情況不對，趁隙奪下吳姓男子手上折疊刀，警察局快打部隊也到場逮捕吳姓男子。

吳姓男子落網後供稱不認識蘇姓移工，是為主持正義才持刀架住對方脖子；警方查出吳姓男子日前涉犯毒品案，和家人感情不睦，情緒不太穩，訊後被移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885