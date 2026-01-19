大貨車司機見警避臨檢 和平警盤查追出「12案通緝」

台中市和平警分局日前擴大臨檢，攔查一名大貨車司機時，他心虛不配合，神情緊張，員警強勢盤查驚見竟是「12案通緝」。

台中市警局和平分局本月14日在台8線執行擴大臨檢勤務時，員警臨檢點遠處發現一輛大貨車行跡極為可疑，該車在遠處發現警方設置的臨檢告示後，緩緩靠邊停車，遲遲不敢駛入檢查區。執勤員警直覺該司機企圖規避檢查，立即主動上前進行盤查。

盤查過程中，石姓男子神情慌張、言詞閃爍，拒不配合出示證件，試圖與警方僵持，現場員警見狀立即展現強硬執法態度，依法嚴厲喝斥其下車接受檢查。經電腦系統連線比對，員警驚訝發現石男竟同時遭到全台12個地檢署及地方法院發布通緝。