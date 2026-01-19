天降奇「機」！疑空拍機墜落國道 警：可罰30萬至150萬

天降奇「機」，國道1號北向164.5公里外側車道台中系統路段日前出現疑似空拍機掉落國道地面，嚇壞後方車輛駕駛，警方今天請高公局到場找到疑似飛行器殘骸；警方表示，操作無人飛行載具時應嚴格遵守民航局規範，如未經申請違反民用航空法相關禁(限)航規定，致發生無人機墜落國道影響行車安全者，將面臨30萬至150萬元罰款。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，網傳國道1號北向164.5公里外側車道台中系統路段疑似遙控飛行器掉落國道案 ，該大隊目前尚未接獲報案，今天聯繫高速公路局中區養護工程分局派員前往現地，拾獲疑似飛行器殘骸，後續將調閱相關影像調查釐清。