天降奇「機」！疑空拍機墜落國道 警：可罰30萬至150萬
天降奇「機」，國道1號北向164.5公里外側車道台中系統路段日前出現疑似空拍機掉落國道地面，嚇壞後方車輛駕駛，警方今天請高公局到場找到疑似飛行器殘骸；警方表示，操作無人飛行載具時應嚴格遵守民航局規範，如未經申請違反民用航空法相關禁(限)航規定，致發生無人機墜落國道影響行車安全者，將面臨30萬至150萬元罰款。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，網傳國道1號北向164.5公里外側車道台中系統路段疑似遙控飛行器掉落國道案 ，該大隊目前尚未接獲報案，今天聯繫高速公路局中區養護工程分局派員前往現地，拾獲疑似飛行器殘骸，後續將調閱相關影像調查釐清。
三大隊呼籲為確保行車與飛行安全，操作無人飛行載具時應嚴格遵守民航局規範，如未經申請違反民用航空法相關禁(限)航規定，致發生無人機墜落國道影響行車安全者，將面臨30萬至150萬罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言