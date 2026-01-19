逃逸的其他3人尚在追緝中。圖：截自Threads-rck_0502

桃園市龜山區文化一路昨(18)日下午16時30分許發生一起逃逸移工拒檢衝撞意外。有4人共乘一輛銀色休旅車行經該路段時，因違規遭龜山警分局員警察覺異狀上前攔查，但駕駛竟不開門更試圖衝撞員警，警方隨即破窗，車內4人趁亂逃竄，35歲越南籍高姓失聯移工因頭部受傷，送醫後移送桃園專勤隊，其餘3人尚在追緝中。

駕駛不僅拒絕配合，甚至意圖衝撞員警。圖：讀者提供

大華派出所說明，員警於巡經文化一路時發現一輛銀色休旅車變換車道未打方向燈，且車內人員形跡可疑，遂上前示意停車受檢。不料駕駛拒絕配合，甚至意圖衝撞員警。為維護現場安全，員警果斷採取強制破窗行動。

車窗擊碎後，車內4名男子立即棄車向周邊逃竄，警方奮力追趕，當場制伏其中一人。經查該名高姓男子為越南籍失聯移工，自2022年即失聯。在破窗緝捕過程中，高男因頭部遭玻璃割傷出血，警方通知消防隊協助送醫，經治療後無生命危險。

警方表示，高男訊後已依入出國及移民法移送內政部移民署桃園專勤隊靜候遣返。針對其餘在逃的3名人員，警方已鎖定身分並持續追緝。龜山分局強調，將持續加強取締非法移工，以維護社會治安並保障國人合法工作權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】未打方向燈露餡！龜山休旅車拒檢衝撞 警破窗逮失聯移工