桃園電子報／ 桃園電子報

564465456 2 scaled
林男騎乘普通重型機車欲從路邊起步，卻違規跨越雙黃線導致與童男發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市中壢區延平路昨（18）日下午16時50分許發生一起機車碰撞意外。一名40歲林姓男子騎乘普通重型機車欲從路邊起步，卻違規跨越雙黃線企圖迴轉往桃園方向，導致直行的19歲童姓男子閃避不及，兩車在路中發生猛烈撞擊。衝擊力造成雙方機車受損，兩名騎士均受有多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。

564465456 3 scaled
兩名騎士均受有多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。圖：讀者提供

中壢警分局說明，交通中隊昨日獲報趕抵現場了解，林男當時自路邊起步後，未注意車流即橫越車道欲進行迴轉往桃園方向，正好撞上往中壢方向直行的童男。警方現場對兩名當事人進行酒精測試，確認酒測值均為0，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾駕駛車輛起步、迴轉或變換行向時，務必先確認後方及對向來車狀況，切勿違規跨越雙黃線或橫越車道；機車騎士行經路口及車道交會處，亦應減速慢行、提高警覺，確實遵守交通規則，以確保自身及他人行車安全，避免事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢男跨雙黃線「切西瓜」迴轉釀禍！19歲騎士慘遭擊落

