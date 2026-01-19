快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

北市華廈餐飲店火勢撲滅 韓國遊客等4人嗆傷送醫

中央社／ 台北19日電

台北萬華區成都路附近華廈今天上午發生火警，警消到場發現為餐飲店堆放雜物地下1樓冒濃煙，布線搶救；發現8樓1名約50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙送醫，另有3女嗆傷。

台北市警消上午9時55分獲報在成都路附近某餐飲店發生火警，派出6輛指揮車、18輛消防車、6輛救護車，共87名救災救護人員到場搶救，消防救護員抵達發現2樓已冒出濃煙，立即拉水線搶救，火勢在上午10時44分撲滅。

警消初步調查，起火點疑在位於此棟華廈1樓餐飲店的地下1樓，此處為堆放雜物地點；火勢造成1名在8樓的50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙，呼吸困難被送醫，送醫時意識清醒。

此外，火警也造成另3名女性嗆傷，分別為77歲女子、58歲女子、30歲女子，送醫前皆意識清醒；至於韓國籍女遊客等人被嗆傷地點是否為日租套房及確切起火原因，仍待相關單位調查釐清。

韓國 國籍

延伸閱讀

影／卓榮泰親自接機「造王鄭麗君」戰北市長？ 蔣萬安反應曝

北市計程車春節加價 這天開始每趟加30元

士林民宅頂加凌晨起火 早起民眾見火光急通報幸無人傷

上班尖峰時刻 桃園站前商圈火警濃煙竄天

相關新聞

中壢毒駕連環撞！男持海洛因、安毒上路 吸喪屍煙彈肇逃遭逮

桃園市一名48歲翁姓男子昨駕車行經中壢區龍慈路，疑似毒駕追撞前方2輛小貨車後棄車逃逸，隨即遭受害車主合力攔下報警。警方在...

高雄男駕粉紅保時捷違規右轉 女騎士遭撞噴飛受傷、超跑「下巴」掉了

鄭姓男子今天上午6時駕粉紅色保時捷超跑行經高市中華五路未依號誌指示直接右轉正勤路，當場撞及騎機車的陳姓女騎士，導致陳人車...

大貨車司機見警避臨檢 和平警盤查追出「12案通緝」

台中市和平警分局日前擴大臨檢，攔查一名大貨車司機時，他心虛不配合，神情緊張，員警強勢盤查驚見竟是「12案通緝」。

天降奇「機」！疑空拍機墜落國道 警：可罰30萬至150萬

天降奇「機」，國道1號北向164.5公里外側車道台中系統路段日前出現疑似空拍機掉落國道地面，嚇壞後方車輛駕駛，警方今天請...

協助酒駕者重回正軌 台北分署完成首例酒癮治療轉介

為落實酒癮治療戒治協助政策，法務部行政執行署台北分署近日成功完成首例酒癮治療轉介個案，協助38歲男子同意接受酒癮治療，台...

台南市公布第14批高風險駕駛事件 2人涉無照駕駛致人於死

台南市交通局自3年前起公布高風險駕駛名單，今公布第14批共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。