協助酒駕者重回正軌 台北分署完成首例酒癮治療轉介

為落實酒癮治療戒治協助政策，法務部行政執行署台北分署近日成功完成首例酒癮治療轉介個案，協助38歲男子同意接受酒癮治療，台北分署表示，將持續透過結合行政執行程序與專業戒治資源，展現公益執法新方向。

台北分署指出，本案義務人為設籍台北市文山區的38歲男子，他自2016年起因持有毒品及拒絕酒測遭裁處罰鍰移送執行，儘管他曾申請分期繳納罰鍰，但因工作不穩定，未能按照分期方案履行繳納義務。

執行過程中，台北分署除持續進行存款債權的強制執行外，也透過通知義務人到分署報告財產狀況，了解他的飲酒習慣及生活情況。

台北分署表示，執行人員在與義務人在溝通過程中展現關懷，促使對方正視飲酒問題，並同意接受酒癮治療轉介，成為台北分署推動酒癮戒治政策以來的首例個案。

台北分說，酒駕不僅對駕駛者自身構成安全威脅，更可能對無辜的用路人造成無法挽回的傷害，單純靠裁罰或強制執行，無法徹底解決問題，因此，將持續透過行政執行與醫療戒治雙軌方式，幫助有酒癮問題的義務人步入正軌。

台北分署表示，如對戒除酒癮有任何疑問，可撥打酒防中心免付費專線0800-25-5959（愛我無酒無酒）或造訪官網（https://www.mmh.org.tw/departmain3.php?id=244）及臉書專頁「戒酒同行重啟人生」，獲取相關資訊與協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康