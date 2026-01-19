中壢毒駕連環撞！男持海洛因、安毒上路 吸喪屍煙彈肇逃遭逮

桃園市一名48歲翁姓男子昨駕車行經中壢區龍慈路，疑似毒駕追撞前方2輛小貨車後棄車逃逸，隨即遭受害車主合力攔下報警。警方在車內搜出海洛因、安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯；翁男經唾液採檢呈毒品陽性反應，全案依違反毒品、毒駕及肇事逃逸等罪嫌送辦。

警方指出，中壢警分局普仁派出所昨中午12時許獲報，在龍慈路有交通事故發生，立即派員到場。經了解，48歲翁姓男子駕駛小客車沿龍慈路往同慶路方向直行，疑似毒駕，追撞前方2輛小貨車，事故發生後翁男下車逃逸，隨即遭2名車主攔下報警處理。

警方到場後，立即依規定對翁男實施酒測，雖酒測值為0，但警方於車內起獲依托咪酯、俗稱喪屍煙彈3顆且使用過、第一級毒品海洛因2包，總毛重約2克、第二級毒品安非它命1包，毛重約20克，經口腔唾液試劑測試，為海洛因及依託咪酯陽性。

全案警詢後，將翁男依涉嫌違反毒品危害防制條例、毒駕及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。警方強調，酒駕、毒駕行為嚴重危害自己及其他用路人的人身安全行為，警方必將依法嚴辦，絕不寬貸，並呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免危害自身及其他用路人安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885