台南市公布第14批高風險駕駛事件 2人涉無照駕駛致人於死

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市交通局自3年前起公布高風險駕駛名單，今公布第14批共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023年9月，事故地點都在北區交通要道，交通局也呼籲，民眾除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念，才能確保行車用路安全。

交通局此次公布第14批高風險駕駛事件計13案，違規地點分別在北區、仁德、下營、六甲、麻豆、白河、後壁、中西區、新市、善化、新化及佳里區等，其中，2名無照駕駛違規地點均在北區，分別為35歲力姓男子及62歲李姓男子，力男不僅無照駕駛甚至闖紅燈因而釀禍。

交通局表示，案件均在裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，並公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」，而駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

交通局也呼籲，由於交通違規具有高度威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，希望藉由公布高風險駕駛人資訊，期能發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。

台南市交通局今公布第14批高風險駕駛名單共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023年9月。圖／交通局提供
台南市交通局今公布第14批高風險駕駛名單共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023年9月。圖／交通局提供
台南市交通局今公布第14批高風險駕駛名單共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023年9月。圖／交通局提供
台南市交通局今公布第14批高風險駕駛名單共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023年9月。圖／交通局提供
台南市交通局今公布第14批高風險駕駛名單共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023年9月。圖／交通局提供
台南市交通局今公布第14批高風險駕駛名單共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023年9月。圖／交通局提供

