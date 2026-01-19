彰化爆女警留宿所長寢室 分局證實為情侶但觀感待檢討
彰化縣鹿港警分局近日捲入爭議，有基層員警在網路社群匿名爆料，指稱一名女警可頻繁進出某派出所所長寢室，甚至留宿，引起同仁私下議論，也讓外界質疑警察內部管理是否鬆散。對此，鹿港分局出面說明，強調兩人為交往多年的男女朋友，並非外界揣測的不當關係，但也坦言行為確實容易引發觀感問題，已著手檢討。
該起事件起於臉書社團「靠北police」的一則貼文，發文者以「大佛縣媽祖分局」影射鹿港分局，質疑女警為何能自由出入所長寢室，並點出該寢室與其他同仁寢室位於同一樓層，女警頻繁出現，已對基層員警造成困擾，也質疑督察體系未即時介入，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。
鹿港分局表示，經查證，該名所長與女警確實為穩定交往多年的情侶，已論及婚嫁，並無涉及不法或違反倫理的不當行為。分局也直言，即便屬於私人感情關係，女警進出主管寢室仍可能造成誤會，影響警察機關整體形象與同仁間的觀感。
分局指出，已先對該名所長進行口頭告誡，要求未來避免類似情況再發生，但警察機關一向重視風紀與紀律，在尊重同仁私領域的同時，也必須兼顧工作秩序與團隊氛圍。
