快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

假借台大醫院名義詐騙蘋果手機 前內科研究助理遭訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台大醫院內科部前蔡姓女研究助理，被控擔任高姓主治醫師助理期間，假借台大醫院有國科會計畫，採購3C產品，成功詐取iPhone、Apple Watch高端產品，金額數百萬元，另以馬偕醫院有員工旅遊需求為由，向旅行社騙取機票，台北地檢署今依偽造文書等罪起訴蔡女，建請法院從重量刑。

起訴指出，蔡女於2021年間，向沈姓友人騙稱，自己有朋友在電信公司任職，可低價購得蘋果手機，騙取沈匯款81萬元。同年蔡女又向游姓廠商騙稱，台大醫院有國科會計畫，老闆委託她採買手機、電子產品，款項由醫院支付，要求游開立台大醫院統編號發票，游信以為真，陸續交付iPhone、Apple Watch等產品給蔡女。

據調查，蔡女另向特定旅行社業務騙稱，馬偕醫院有「114年度提升急重症及加護病房轉診品質計畫」需求，委託訂購員工旅遊機票，旅行社因此訂購4張大阪來回機票，總價共10萬元，蔡女再將部分機票轉售給網友，藉此獲取機票利益。

台大醫內科部前蔡姓研究助理，涉嫌假借台大名義詐騙手機遭檢方起訴。圖／報系資料照
台大醫內科部前蔡姓研究助理，涉嫌假借台大名義詐騙手機遭檢方起訴。圖／報系資料照

台大醫院 機票 馬偕醫院

延伸閱讀

古蹟限制多⋯台大醫院夜間施工設自動發藥系統 每日支援近4千盒調劑

台大醫院西址啟用自動發藥機 古蹟醫療科技並行

蘋果vs.梨子含水量都超過8成 營養師揭哪種含較多纖維和營養成分

醫材多元需廠商協助 台大醫院嚴管外部人員進出情況：絕不能動手

相關新聞

高雄越南籍女子騎車疑貪快左轉 軍人撞上送醫不治

高雄34歲潘姓越南籍女子12日晚間8時許，騎電動二輪車行經燕巢區中西路與該路段10巷路口時，疑似貪快違規左轉，害後方直行...

上班尖峰時刻 桃園站前商圈火警濃煙竄天

桃園火車站前商圈今上午7時11分發生火警，位於大同路連通復興路的一處店家失火，該處緊鄰酒店大樓，附近就是百貨公司及火車站...

燒烤攤休息未熄炭火…高雄六合夜市凌晨巷弄傳火光 攤商18萬沒了

高市六合夜市今天凌晨3時傳火警，火煙從一處巷弄傳出，火光讓剛收攤的攤商嚇得趕緊將瓦斯桶等易燃物搬離並持滅火器搶救，消防員...

台南市公布第14批高風險駕駛事件 2人涉無照駕駛致人於死

台南市交通局自3年前起公布高風險駕駛名單，今公布第14批共13名，其中2名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，案件均發生在2023...

假借台大醫院名義詐騙蘋果手機 前內科研究助理遭訴

台大醫院內科部前蔡姓女研究助理，被控擔任高姓主治醫師助理期間，假借台大醫院有國科會計畫，採購3C產品，成功詐取iPhon...

士林民宅頂加凌晨起火 早起民眾見火光急通報幸無人傷

台北市士林區中興街一處民宅今凌晨5時許起火，所幸早起民眾發現煙火通報119，消防員及時到場撲救，火勢旋即撲滅，現場無人傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。