假借台大醫院名義詐騙蘋果手機 前內科研究助理遭訴

台大醫院內科部前蔡姓女研究助理，被控擔任高姓主治醫師助理期間，假借台大醫院有國科會計畫，採購3C產品，成功詐取iPhone、Apple Watch高端產品，金額數百萬元，另以馬偕醫院有員工旅遊需求為由，向旅行社騙取機票，台北地檢署今依偽造文書等罪起訴蔡女，建請法院從重量刑。

起訴指出，蔡女於2021年間，向沈姓友人騙稱，自己有朋友在電信公司任職，可低價購得蘋果手機，騙取沈匯款81萬元。同年蔡女又向游姓廠商騙稱，台大醫院有國科會計畫，老闆委託她採買手機、電子產品，款項由醫院支付，要求游開立台大醫院統編號發票，游信以為真，陸續交付iPhone、Apple Watch等產品給蔡女。