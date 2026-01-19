高雄越南籍女子騎車疑貪快左轉 軍人撞上送醫不治
高雄34歲潘姓越南籍女子12日晚間8時許，騎電動二輪車行經燕巢區中西路與該路段10巷路口時，疑似貪快違規左轉，害後方直行的24歲林姓軍人閃避不及撞上，林男噴飛好幾公尺遠傷重不治，由於事發路口沒有監視器，友人徵求行車記錄器還原真相，警方也正調查肇責中。
據了解，潘女家住事故路口附近，當時沿中西路由南往北行駛，行經10巷路口要左轉返家時，與同向後方直行的林男碰撞，潘女擦傷，林男傷勢較嚴重，經送醫救治後宣告不治。
警方獲報後到場，對潘女實施酒精濃度檢測，另對林男進行抽血檢驗，結果均為0。
警方於現場完成測繪、採證並調閱周邊監視器畫面，初步研判潘女轉彎未依規定，林男行經無號誌路口時未減速，詳細肇因將交由交通大隊分析鑑定，潘女另依過失致死罪嫌，函送橋頭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言