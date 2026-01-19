快訊

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

聽新聞
0:00 / 0:00

上班尖峰時刻 桃園站前商圈火警濃煙竄天

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園火車站前商圈今上午7時11分發生火警，位於大同路連通復興路的一處店家失火，該處緊鄰酒店大樓，附近就是百貨公司及火車站，加上正值上班上課尖峰時間，引發關注。消防局立即派遣57名消防人員前往灌救，火勢已於上午7時51分完全撲滅，所幸沒有人員受困或受傷。

起火建築物為地上2層鐵皮結構建築，起火點位於第2層，初步估計燃燒面積約10平方公尺。現場燃燒物品仍待查明，財物損失金額及起火原因正由火調科進行調查。

消防隊上午7時18分到達現場，7時36分控制火勢，7時51分完全撲滅，整個救災過程歷時40分鐘。

由於火警地點位於桃園火車站前熱鬧商圈，且適逢上班上課尖峰時段，引起民眾高度關注。所幸消防人員迅速到場處理，有效控制火勢擴散，未造成人員傷亡。

桃園火車站前商圈今上午7時11分發生火警，正值上班上課尖峰時間，引發關注。所幸沒有人員受困或受傷。記者朱冠諭／翻攝
桃園火車站前商圈今上午7時11分發生火警，正值上班上課尖峰時間，引發關注。所幸沒有人員受困或受傷。記者朱冠諭／翻攝

火車站 桃園 消防人員 建築

延伸閱讀

微型電動二輪車火警 多數是電池釀災

老朋友回來了！桃園市立田徑場改新裝 24日重新開放

桃園華廈凌晨火燒4層樓 女街友燒垃圾釀禍被送辦

破案了！桃園女疑燒垃圾引發和平路住宅大火 涉縱火遭逮捕

相關新聞

新莊男疑與家人爭吵情緒失控 衝中港大排縱火卻燒傷自己

新北市新莊區昨晚10時許驚傳縱火自傷案，74歲男子疑與家人爭吵後情緒失控，竟至新莊區中華路二段中港大排下涵洞朝橋墩潑灑汽...

上班尖峰時刻 桃園站前商圈火警濃煙竄天

桃園火車站前商圈今上午7時11分發生火警，位於大同路連通復興路的一處店家失火，該處緊鄰酒店大樓，附近就是百貨公司及火車站...

燒烤攤休息未熄炭火…高雄六合夜市凌晨巷弄傳火光 攤商18萬沒了

高市六合夜市今天凌晨3時傳火警，火煙從一處巷弄傳出，火光讓剛收攤的攤商嚇得趕緊將瓦斯桶等易燃物搬離並持滅火器搶救，消防員...

停等紅綠燈成口號？屏東縣警局為這原因今起專案執法

屏東縣警局交通隊根據事故分析，路口發生車禍占全縣交通事故六成，又以闖紅燈為主因，路口車流交錯密集，駕駛人若無視號誌任意通...

微型電動二輪車火警 多數是電池釀災

微型電動二輪車不用考照及繳稅費，使用愈來愈普遍，彰化縣目前即有3萬多輛，但引發甚多火災更不容忽視，彰化縣消防局指出，縣內...

學者：微電二輪車防災 睡覺前不充電

微型電動二輪車起火事件近年頻傳，不少火警更演變成住宅或工廠大火，造成生命與財產損失。學者與消防單位提醒，電池改裝、充電環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。