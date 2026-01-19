聽新聞
0:00 / 0:00
上班尖峰時刻 桃園站前商圈火警濃煙竄天
桃園火車站前商圈今上午7時11分發生火警，位於大同路連通復興路的一處店家失火，該處緊鄰酒店大樓，附近就是百貨公司及火車站，加上正值上班上課尖峰時間，引發關注。消防局立即派遣57名消防人員前往灌救，火勢已於上午7時51分完全撲滅，所幸沒有人員受困或受傷。
起火建築物為地上2層鐵皮結構建築，起火點位於第2層，初步估計燃燒面積約10平方公尺。現場燃燒物品仍待查明，財物損失金額及起火原因正由火調科進行調查。
消防隊上午7時18分到達現場，7時36分控制火勢，7時51分完全撲滅，整個救災過程歷時40分鐘。
由於火警地點位於桃園火車站前熱鬧商圈，且適逢上班上課尖峰時段，引起民眾高度關注。所幸消防人員迅速到場處理，有效控制火勢擴散，未造成人員傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言