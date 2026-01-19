上班尖峰時刻 桃園站前商圈火警濃煙竄天

桃園火車站前商圈今上午7時11分發生火警，位於大同路連通復興路的一處店家失火，該處緊鄰酒店大樓，附近就是百貨公司及火車站，加上正值上班上課尖峰時間，引發關注。消防局立即派遣57名消防人員前往灌救，火勢已於上午7時51分完全撲滅，所幸沒有人員受困或受傷。

起火建築物為地上2層鐵皮結構建築，起火點位於第2層，初步估計燃燒面積約10平方公尺。現場燃燒物品仍待查明，財物損失金額及起火原因正由火調科進行調查。

消防隊上午7時18分到達現場，7時36分控制火勢，7時51分完全撲滅，整個救災過程歷時40分鐘。