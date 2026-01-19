快訊

燒烤攤休息未熄炭火…高雄六合夜市凌晨巷弄傳火光 攤商18萬沒了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市六合夜市今天凌晨3時傳火警，火煙從一處巷弄傳出，火光讓剛收攤的攤商嚇得趕緊將瓦斯桶等易燃物搬離並持滅火器搶救，消防員射水線滅火，初步研判因燒烤攤未將炭火熄滅所致，據了解，攤商日前才花18萬增添設備，沒料，一場火就燒光。

警消指出，位於高雄市六合夜市內一處巷弄今天凌晨3時許傳出火煙，火勢迅速燃燒，嚇壞附近剛整理攤位收攤的攤商，有人緊急將瓦斯桶搬離，並持滅火器協助滅火。

警消獲報趕抵現場，因起火處有5、6個攤車，消防員迅速拉水線射水滅火，所幸未傳人員受傷，火勢熄滅火，起火的燒烤攤車付之一炬。

警消初步研判，疑燒烤攤車收攤後，炭火未熄滅起火，攤商才剛花18萬整修，沒料，一時大意，生財工具沒了；詳細起火原因由火調科調查。

高市六合夜市今天凌晨3時傳火警，燒烤攤未將炭火熄滅起火，付之一炬。圖／讀者提供
高市六合夜市今天凌晨3時傳火警，燒烤攤未將炭火熄滅起火，付之一炬。圖／讀者提供

