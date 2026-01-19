停等紅綠燈成口號？屏東縣警局為這原因今起專案執法
屏東縣警局交通隊根據事故分析，路口發生車禍占全縣交通事故六成，又以闖紅燈為主因，路口車流交錯密集，駕駛人若無視號誌任意通行，易釀死傷，屏東縣警局今起啟動闖紅燈違規專案執法，針對縣內事故熱點路口重點取締。
交通隊指出，路口事故占全縣交通事故總數6成，闖紅燈多為主因，經常導致嚴重側撞、對向衝突等高衝擊性事故，對行車與行人安全均構成重大威脅。
交通隊長謝志鴻說，從源頭控管事故風險，此次專案執法結合「情境管理」思維，聚焦在易肇事時段與高風險場域，定點科技執法設備、巡邏勤務目視查處與突發攔檢稽查等多元方式同步展開，提升見警率與守法壓力，導正部分駕駛人搶快違規行為模式。
交通隊表示，此次專案執行並非著眼於開罰數量，以預防事故、喚起安全意識為主要目標。藉由「慢、看、停」引導，配合執法與宣導雙軌推進，期能讓「守法過路口、平安到家門」的價值觀漸內化為全民共識。
