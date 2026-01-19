快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區昨晚10時許驚傳縱火自傷案，74歲男子疑與家人爭吵後情緒失控，竟至新莊區中華路二段中港大排下涵洞朝橋墩潑灑汽油縱火，火光頓時沖天而起。消防人員趕抵10分鐘內撲滅火勢，縱火男輕微燒燙傷送醫，詢後將依公共危險罪嫌送辦。

新北市消防局昨晚10時許接獲報案，新莊區中華路二段中港大排橋墩下方起火。消防人員獲報趕抵發現有民眾燒雜物，10分鐘內將火勢撲滅，燃燒面積約0.1平方公尺。

警方及消防人員經查，該名涉嫌縱火男子疑與家人發生爭吵後情緒失控，竟離家來到中港大排下涵洞處朝橋墩潑灑汽油縱火，過程中自己腳部不慎遭燒燙傷，當場被警方逮捕，由救護車強制送至衛福部台北醫院治療，警方詢後將依公共危險罪嫌將男子送辦，確切縱火原因仍待調查。

新北市新莊區中華路二段中港大排下涵洞昨晚遭人縱火。圖／翻攝自Threads
新北市新莊區中華路二段中港大排下涵洞昨晚遭人縱火。圖／翻攝自Threads

新莊男疑與家人爭吵情緒失控 衝中港大排縱火卻燒傷自己

