新莊男疑與家人爭吵情緒失控 衝中港大排縱火卻燒傷自己

新北市新莊區昨晚10時許驚傳縱火自傷案，74歲男子疑與家人爭吵後情緒失控，竟至新莊區中華路二段中港大排下涵洞朝橋墩潑灑汽油縱火，火光頓時沖天而起。消防人員趕抵10分鐘內撲滅火勢，縱火男輕微燒燙傷送醫，詢後將依公共危險罪嫌送辦。

新北市消防局昨晚10時許接獲報案，新莊區中華路二段中港大排橋墩下方起火。消防人員獲報趕抵發現有民眾燒雜物，10分鐘內將火勢撲滅，燃燒面積約0.1平方公尺。