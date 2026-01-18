影／國道1號北向苗栗段9車連環追撞1人傷 現場已排除
國道1號北向苗栗段今晚發生9車追撞車禍，1人受傷，到晚上10時14分現場已排除，恢復國道全線通車，肇事原因由國道警方調查中。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今晚8時59分在國道1號北向153.8公里(苗栗縣三義鄉路段車車禍，44歲黃姓男子駕駛轎車在內側車道，因未注意車前動態，撞擊46歲潘男駕駛轎車，另34歲范男、37歲謝男、34歲蕭男、36歲鄧男臉部撕裂傷送醫救治、23歲周男駕駛轎車亦因煞車不及，碰撞前車而肇事。
事故後方，48歲李男駕駛轎車，亦因煞車不及碰撞鄧男駕駛轎車而肇事。事故共有9輛車，造成1人受傷，現場於晚上10時14分排除，恢復全線通車；各造駕駛人酒測值均為0。
有關肇事經過及肇因研判，由三大隊泰安分隊依規定調查釐清中。三大隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。
