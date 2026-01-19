聽新聞
微型電動二輪車火警 多數是電池釀災

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導

2024年7月30日彰化縣北斗鎮雙併出租透天厝火災，造成3死2傷，彰化消防局火調，判斷起火原因是屋內一輛微型電動二輪車電線短路所致。圖／民眾提供
2024年7月30日彰化縣北斗鎮雙併出租透天厝火災，造成3死2傷，彰化消防局火調，判斷起火原因是屋內一輛微型電動二輪車電線短路所致。圖／民眾提供
微型電動二輪車不用考照及繳稅費，使用愈來愈普遍，彰化縣目前即有3萬多輛，但引發甚多火災更不容忽視，彰化縣消防局指出，縣內近3年來發生的微型電動二輪車已達24件火警，絕大多數是電池，前年7月的北斗透天厝大火即釀3死2傷，民眾使用須注意。

微型電動二輪車俗稱電動自行車，因價廉、輕巧方便，機動性高，不用考照且不用繳牌照稅、燃料費，近年來已成為學生、家庭主婦、高齡者及外籍移工重要代步工具。今年五月起，換照年齡更從75歲降到70歲，很多長者改騎電動自行車，預期未來數量會再增加。

受限於道路交通管理處罰條例規定，微型電動二輪車最高時速每小時25公里以下，有業者看準使用者想提升速率的需求，在網路販售改裝鋰電池或私下提供改裝控制裝置解除速率限制服務，藉以加大馬力提升行駛速率，但此舉不但增加車輛故障機率，更可能造成火燒車意外。

彰化縣消防局統計，從2023年到2025年為止，彰化縣轄內電動自行車火災計有24件，其中充電起火計8件、行駛狀態起火計7件、停車狀態起火計有9件，大多數是電氣系統短路引起。

消防局指出，換裝來歷不明鋰電池或增改電子控制系統，常會增加微型電動二輪車火災風險，前年7月30日清晨發生的彰化縣北斗鎮透天厝大火，即釀成3死2傷的悲劇，依據彰化縣消防局火調報告，判斷起火原因是屋內微型電動二輪車的電線短路所致；2022年10月間，北斗鎮也發生2件充電中電動自行車火災，波及20餘輛電動自行車燒毀。

經消防局調查發現，起火車體及電池動力系統經自行改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。消防局表示，品質不良鋰電池容易發生熱失控，過充、過放或碰撞都可能造成電池溫度升高起火燃燒，因此，購買電動自行車應選購經交通部型式審驗合格的產品，並嚴禁改裝，尤其是換裝來歷不明鋰電池或增改電子控制系統，將大幅提高微型電動二輪車火災風險。

微型電動二輪車火警 多數是電池釀災

微型電動二輪車不用考照及繳稅費，使用愈來愈普遍，彰化縣目前即有3萬多輛，但引發甚多火災更不容忽視，彰化縣消防局指出，縣內...

學者：微電二輪車防災 睡覺前不充電

微型電動二輪車起火事件近年頻傳，不少火警更演變成住宅或工廠大火，造成生命與財產損失。學者與消防單位提醒，電池改裝、充電環...

