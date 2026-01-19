聽新聞
0:00 / 0:00

疑通風差一氧化碳中毒 台北年貨試吃會13人送醫

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

<a href='/search/tagging/2/台北' rel='台北' data-rel='/2/243870' class='tag'><strong>台北</strong></a>市松山區某大樓十樓昨舉辦<a href='/search/tagging/2/年貨' rel='年貨' data-rel='/2/104943' class='tag'><strong>年貨</strong></a>試吃，傳出疑<a href='/search/tagging/2/一氧化碳中毒' rel='一氧化碳中毒' data-rel='/2/171206' class='tag'><strong>一氧化碳中毒</strong></a>意外，警消疏散百人，其中十三人身體不適送醫。圖／讀者提供
台北市松山區某大樓十樓昨舉辦年貨試吃，傳出疑一氧化碳中毒意外，警消疏散百人，其中十三人身體不適送醫。圖／讀者提供

雅杰比妮斯創意行銷有限公司昨午在台北市松山區大樓十樓租場舉辦年貨試吃會，疑因通風不良引發一氧化碳中毒案，約二百人緊急疏散，其中十三人身體不適送醫治療；消防局初測發現現場一氧化碳濃度偏高，確切事故原因待查。

台北市消防局昨午三時許獲報，松山區南京東路四段巷內大樓十樓傳出疑似一氧化碳中毒案，緊急疏散約二百人，其中十三人（三男十女）陸續出現頭暈、嘔吐狀況，年紀最小才九歲、最大七十多歲，分送鄰近六家醫院治療。

據悉，現場負責人楊姓女子配合警、消還原案發經過，稱當時是雅杰比妮斯創意行銷有限公司向兆基文教大樓租借十樓場地，昨午二時至四時進行年貨試吃會，採邀請制辦理，吸引約二百人參加；活動進行到一半，就陸續有參加民眾感覺身體不適。

因現場使用發電機及卡式爐烹飪，警消不排除室內開火且通風不良釀意外。消防人員現場檢測，發現人員疏散後第一時間現場一氧化碳濃度達三百ppm，確實偏高，昨午五時許才恢復至零ppm；但一氧化碳濃度對人員影響需考量人體暴露時間長短，仍需進一步調查。

室內空氣品質管理法規定，特定公共場所如百貨、量販店等，室內一氧化碳濃度為每八小時平均容許九ppm；勞工作業場所容許暴露標準則是每八小時平均容許卅五ppm。

警、消指出，目前仍須查明是否因氣體濃度過高導致人員不適，若確定是，須釐清是設備損壞漏氣還是現場人員操作不慎，原因釐清後，傷者報案提起刑事、民事求償，皆將依法辦理。

一氧化碳中毒 台北 年貨

延伸閱讀

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒「13人送醫」 主辦單位曝光

年貨試吃會釀一氧化碳中毒 身體不適送醫人數增至13人

年貨試吃會爆CO中毒！警消急疏散 「女童到老婦」7女不適送醫治療

北市大樓傳氣體中毒…5女疑一氧化碳中毒送醫 人員已疏散

相關新聞

影／國道一號北上連環車禍 多車撞嚴重受損車流回堵4公里

國道一號北上154公里苗栗路段今晚發生連環撞車禍，多車追撞，車體嚴重受損，車流回堵4公里，國道警方已趕往現場處理，調查傷...

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒「13人送醫」 主辦單位曝光

台北市松山區南京東路四段上的「兆基文教大樓」10樓今午租給行銷公司舉辦年貨試吃會，發生一氧化碳中毒案，警、消獲報緊急疏散...

宜蘭新月百貨停車場驚傳保時捷被砸！竟是同車號、2嫌砸錯車賠慘了

宜蘭新月廣場停車場傳出保時捷半夜遭人持鐵鎚及滅火器砸毀，車主是入住飯店的房客未曾與人結怨，不知何故車被砸？警方根據監視器...

微型電動二輪車火警 多數是電池釀災

微型電動二輪車不用考照及繳稅費，使用愈來愈普遍，彰化縣目前即有3萬多輛，但引發甚多火災更不容忽視，彰化縣消防局指出，縣內...

學者：微電二輪車防災 睡覺前不充電

微型電動二輪車起火事件近年頻傳，不少火警更演變成住宅或工廠大火，造成生命與財產損失。學者與消防單位提醒，電池改裝、充電環...

疑通風差一氧化碳中毒 台北年貨試吃會13人送醫

雅杰比妮斯創意行銷有限公司昨午在台北市松山區大樓十樓租場舉辦年貨試吃會，疑因通風不良引發一氧化碳中毒案，約二百人緊急疏散...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。