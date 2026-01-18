從榮退到接棒 金馬澎海巡首長無縫交接洪挬論就任

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

海巡署金馬澎分署昨舉行前分署長陳泗川榮退歡送會，今隨即辦理新任分署長洪挬論布達暨宣誓典禮，兩場前後銜接，象徵金馬澎海域守護任務無縫延續，活動均由海巡署署長張忠龍主持，率署部一級主管與分署各級幹部、同仁共同見證，儀式簡單隆重，凸顯使命交接的莊嚴意義。

張忠龍致詞指出，金馬澎分署長期肩負國家海防第一線重任，是維繫海域安全與主權的重要關鍵。陳泗川分署長任內秉持「靖海平波」精神，穩健推動各項勤務，為金馬澎海域打下扎實基礎；如今將重任交棒給洪挬論分署長，象徵海巡核心價值與守護責任的世代傳承。

新任分署長洪挬論畢業於中央警察大學，並取得水上警察研究所碩士學位，歷任離島海巡隊隊長、巡防區指揮部主任、勤務指揮中心主任及金馬澎分署副分署長，對離島民情與海域情勢熟稔。洪挬論此番自海洋委員會海域安全處處長職務回到第一線，接下分署首長職責，被視為在既有基礎上延續使命、深化守護的重要接棒。

張忠龍強調，面對當前灰帶海域情勢與執法挑戰，分署長不僅是指揮官，更是同仁在第一線依法執法的後盾，必須持續傳承「國安、治安、平安」的核心價值，深化在地經營，守護漁民權益，確保海疆安全不因人事更迭而有絲毫鬆動。

此外，金馬澎分署也將在既有傳承基礎上，配合海巡署整體政策方向，持續推動「海空一體、精銳海巡」，導入AI智能告警與無人機巡查科技，強化海空立體巡防能量，讓守護海域的使命，在一棒接一棒中穩健前行。

海巡署長張忠龍將金馬澎分署長印信交給新任洪挬論分署長，象徵重任交棒。圖／金馬澎分署提供
海巡署金馬澎分署昨日舉行前分署長陳泗川（前左二）榮退歡送會，陳泗川跟同仁握手致意，場面感人。圖／金馬澎分署提供
