從榮退到接棒 金馬澎海巡首長無縫交接洪挬論就任

海巡署金馬澎分署昨舉行前分署長陳泗川榮退歡送會，今隨即辦理新任分署長洪挬論布達暨宣誓典禮，兩場前後銜接，象徵金馬澎海域守護任務無縫延續，活動均由海巡署署長張忠龍主持，率署部一級主管與分署各級幹部、同仁共同見證，儀式簡單隆重，凸顯使命交接的莊嚴意義。

張忠龍致詞指出，金馬澎分署長期肩負國家海防第一線重任，是維繫海域安全與主權的重要關鍵。陳泗川分署長任內秉持「靖海平波」精神，穩健推動各項勤務，為金馬澎海域打下扎實基礎；如今將重任交棒給洪挬論分署長，象徵海巡核心價值與守護責任的世代傳承。

新任分署長洪挬論畢業於中央警察大學，並取得水上警察研究所碩士學位，歷任離島海巡隊隊長、巡防區指揮部主任、勤務指揮中心主任及金馬澎分署副分署長，對離島民情與海域情勢熟稔。洪挬論此番自海洋委員會海域安全處處長職務回到第一線，接下分署首長職責，被視為在既有基礎上延續使命、深化守護的重要接棒。

張忠龍強調，面對當前灰帶海域情勢與執法挑戰，分署長不僅是指揮官，更是同仁在第一線依法執法的後盾，必須持續傳承「國安、治安、平安」的核心價值，深化在地經營，守護漁民權益，確保海疆安全不因人事更迭而有絲毫鬆動。