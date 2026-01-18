宜蘭新月百貨停車場驚傳保時捷被砸！竟是同車號、2嫌砸錯車賠慘了
宜蘭新月廣場停車場傳出保時捷半夜遭人持鐵鎚及滅火器砸毀，車主是入住飯店的房客未曾與人結怨，不知何故車被砸？警方根據監視器以車追人，下午逮到2名涉案男子供稱因日前行車糾紛，砸車洩憤。但比對下發現竟是車號相同、英文字不同，兩人「砸錯車」不但犯下毀損罪，還得負責昂貴賠償費用。
警方調查，涉案的謝姓及鄺姓男子年僅24歲、25歲，日前與某輛相似車號的白色保時捷發生行車糾紛，昨天在百貨商場附近看見「這輛車」開進新月百貨地下停車場，尾隨進入查看，兩人於今天凌晨趁機動手砸車。
白色保持捷的前後車窗等共有4面玻璃，分別遭鐵鎚及滅火器砸破洞、大面積網狀龜裂，兩人行兇後共乘機車離去；車主住在百貨樓層上方的晶英酒店，今天凌晨4時發現愛車被砸稀巴爛，百思不解原因，並於上午8時報案。
由於地下停車場進出都有監視器，要查不難，機車車號被拍下，警方以車追人，今天下午3時許逮捕兩嫌。兩人詢問中供稱，因為幾天前在宜蘭發生行車糾紛，昨在路上發現對方車輛行蹤，於是決定進停車場砸車洩憤。
但車主表示，他根本不是宜蘭人，最近也未曾到過宜蘭，從外縣市來到宜蘭旅遊入住晶英酒店，並未與人發生糾紛，莫名其妙被砸車，有夠倒霉。
警方比對車號，發現砸錯車的車號與行車糾紛的車號，後面「4個阿拉伯數字一樣」，但車牌號碼前面的英文字不同，果真是「砸錯車」，砸出了大烏龍。全案依毀損罪移送宜蘭地檢署偵辦，嫌犯也必須負起進口昂貴車的賠償費用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言