室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒「13人送醫」 主辦單位曝光

台北市松山區南京東路四段上的「兆基文教大樓」10樓今午租給行銷公司舉辦年貨試吃會，發生一氧化碳中毒案，警、消獲報緊急疏散約200人，其中有13人（3男10女）身體不適，包含9歲孩童到70多歲老婦在內，陸續送醫治療，確切事發原因仍待查。

據悉，此次主辦活動的是雅杰比妮斯創意行銷有限公司，其公司地址登記在台北市內湖區，案發地兆基文教大樓10樓只是租借場地給行銷公司辦活動，現場負責人楊姓女子事後主動配合警消釐清案情。

台北市消防局表示，今午3時5分獲報，南京東路四段120巷內大樓10樓傳出疑似CO中毒案，緊急疏散約200人，陸續將13人分送松山三總、台安、國醫、國泰、仁愛及馬偕醫院治療。

由於現場有使用卡式爐烹飪狀況，初步不排除因室內開火且通風不良釀成事故，現場經檢測發現CO濃度達300ppm，但對人員影響需考量暴露時間長短而有不同，確切事故原因仍需進一步調查。

室內空氣品質管理法規定，特定公共場所如百貨、量販店等，室內CO濃度標準為每8小時平均9ppm；勞工作業場所容許暴露標準則是每8小時平均容許35ppm。