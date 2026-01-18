快訊

年貨試吃會釀一氧化碳中毒 身體不適送醫人數增至13人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市松山區南京東路四段某大樓10樓今舉辦年貨試吃大會，下午傳出疑似一氧化碳中毒事件，警、消獲報緊急疏散大樓內民眾，目前身體不適送醫的人數已增至13人，詳細原因仍不明，主辦單位也尚未出面說明。

台北市消防局表示，今午3時5分獲報，南京東路四段120巷內大樓10樓傳出疑似CO中毒案，人員疏散後，陸續將身體不適13人（10女3男）送醫治療，7人年齡最小年約9歲、最大年約70歲，雖身體不適但意識清醒，分送松山三總、台安、國醫、國泰、仁愛及馬偕醫院治療，且人數持續增加已至10女3男共13人。

消防人員後續在現場檢測氣體含量，發現CO濃度過量，且發現活動現場有使用卡式爐，初步不排除是室內通風不良，導致意外發生。

據悉，案發現場在10樓，某行銷公司訂於今午2時至4時進行年貨試吃會，採邀請制，憑邀請票免費參加，卻疑似因料理時瓦斯外洩發生意外，詳細案情待查。

消防員介入後陸續將身體不適13人（10女3男）送醫治療。圖／讀者提供
消防員介入後陸續將身體不適13人（10女3男）送醫治療。圖／讀者提供

一氧化碳中毒 試吃 年貨 瓦斯外洩

