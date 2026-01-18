青少年騎單車摔12公尺深橋下 南投消防架繩救起送醫

南投魚池鄉18日上午一名青少年騎乘自行車行經大林橋時，不慎掉落約12公尺深河谷，消防隊員在橋上架設繩索，垂降進入河谷，將其安全吊掛至路面送醫。（南投消防局提供）中央社 南投魚池鄉上午一青少年騎自行車行經大林橋時，不慎掉落約12公尺深河谷；南投消防局獲報先後出動6名警義消、消防員架設繩索，垂降進入河谷，幫傷患包紮再吊掛送醫。

南投縣消防局1名消防隊員今天指出，上午10時35分左右接獲民眾報案，南投魚池鄉大林橋有一名年約13歲青少年騎自行車時不慎摔落橋下，魚池分隊人員抵達現場後回報，大林橋下深約12公尺，傷患意識清楚，卻無法移動倒臥溪床。

消防隊員評估無法徒步接觸傷患，於是在橋上架設下降繩，2名消防隊員垂降進入河谷先行接觸評估傷患，橋上人員同時架設拖拉系統，等到傷患處置及固定完備後，再用拖拉系統將傷患往上拉。

消防局指出，上午11時30分左右，成功將傷患安全順利吊掛路面，交由救護車後送埔里榮民醫院治療。