中央社／ 南投18日電

南投魚池鄉18日上午一名青少年騎乘自行車行經大林橋時，不慎掉落約12公尺深河谷，消防隊員在橋上架設繩索，垂降進入河谷，將其安全吊掛至路面送醫。（南投消防局提供）中央社
南投魚池鄉18日上午一名青少年騎乘自行車行經大林橋時，不慎掉落約12公尺深河谷，消防隊員在橋上架設繩索，垂降進入河谷，將其安全吊掛至路面送醫。（南投消防局提供）中央社
南投魚池鄉上午一青少年騎自行車行經大林橋時，不慎掉落約12公尺深河谷；南投消防局獲報先後出動6名警義消、消防員架設繩索，垂降進入河谷，幫傷患包紮再吊掛送醫。

南投縣消防局1名消防隊員今天指出，上午10時35分左右接獲民眾報案，南投魚池鄉大林橋有一名年約13歲青少年騎自行車時不慎摔落橋下，魚池分隊人員抵達現場後回報，大林橋下深約12公尺，傷患意識清楚，卻無法移動倒臥溪床。

消防隊員評估無法徒步接觸傷患，於是在橋上架設下降繩，2名消防隊員垂降進入河谷先行接觸評估傷患，橋上人員同時架設拖拉系統，等到傷患處置及固定完備後，再用拖拉系統將傷患往上拉。

消防局指出，上午11時30分左右，成功將傷患安全順利吊掛路面，交由救護車後送埔里榮民醫院治療。

南投縣 消防隊 青少年 自行車 消防員

相關新聞

年貨試吃會爆CO中毒！警消急疏散 「女童到老婦」7女不適送醫治療

台北市松山區南京東路四段某大樓10樓今舉辦年貨試吃大會，下午卻傳出疑似一氧化碳中毒事件，警、消獲報緊急疏散大樓內民眾，陸...

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

新北市64歲張婦昨晚6時許騎車載38歲周姓女兒外出用餐，行經三峽區復興路與隆恩街口時與同向一輛大貨車碰撞，張婦下半身大面...

青少年騎單車摔12公尺深橋下 南投消防架繩救起送醫

南投魚池鄉上午一青少年騎自行車行經大林橋時，不慎掉落約12公尺深河谷；南投消防局獲報先後出動6名警義消、消防員架設繩索，...

雲林中古車行深夜3惡煞闖進 球棒狠砸賓士、BMW高級車

雲林縣斗南鎮和斗六交界的一家中古車行，今天凌晨遭3名惡煞持球棒闖進，不分清紅皂白對著車行展示的多輛車狠砸，當時車行已休息...

桃市大湳消防分隊結合捐血活動 傳授CPR、AED技能

今（18）日八德國際同濟會在桃園市八德區主辦一場別具意義的公益捐血活動，號召民眾踴躍挽袖捐血

田徑場、營造工程到救災第一線 桃消大有分隊新血廖祥辰跨域經驗守護公共安全

桃園市消防局大有分隊於昨(17)日迎來一位新進隊員廖祥辰。

