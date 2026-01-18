快訊

南紡購物中心人潮密集 南市消防走進宣導防災用火觀念

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南南紡購物中心為人潮密集大型公共場所，民眾進出頻繁，若發生災害恐造成重大影響；消防局轄區後甲分隊昨前往辦理防災安全宣導，針對防震應變、住宅用火災警報器、鋰電池安全、爆竹煙火使用安全及防範一氧化碳中毒等議題進行說明，與現場大小朋友熱烈互動。

台南市消防局第七救災救護大隊後甲分隊為提升民眾防災知能與緊急應變能力，降低災害事故造成傷害，昨天前往東區南紡購物中心宣導地震發生時「趴下、掩護、穩住」的正確避震觀念，提醒民眾平時應留意逃生動線及緊急出口位置，遇突發狀況時才能迅速應變，確保自身安全。

針對火災預防部分，消防人員向大小朋友說明住宅用火災警報器的重要性，提醒於住家寢室、走廊等處設置住警器，及早偵測火災、爭取逃生時間；同時宣導鋰電池正確充電與存放方式，避免過度充電、摔落或高溫環境使用，以降低起火風險。

另鑑於節慶期間爆竹煙火使用頻率提高，活動中也提醒民眾應選購合格產品，並於空曠、安全場所施放，切勿讓孩童單獨操作；此外，針對一氧化碳中毒防範，宣導保持室內通風、熱水器正確安裝及定期檢查燃氣設備，避免憾事發生。

大隊長石家源表示，公共場所防災宣導有助於提升全民安全意識，透過面對面解說，讓防災知識更貼近日常生活，於災害發生時能冷靜應對，降低事故風險。消防局長楊宗林指出，防災工作需從平時做起，消防局將持續走入商場、市集及人潮聚集場所辦理宣導，深化民眾正確防災觀念。

台南南紡購物中心為人潮密集大型公共場所，民眾進出頻繁，若發生災害恐造成重大影響，消防局轄區後甲分隊昨前往辦理防災安全宣導。記者袁志豪／翻攝
