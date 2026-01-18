獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語
新北市64歲張婦昨晚6時許騎車載38歲周姓女兒外出用餐，行經三峽區復興路與隆恩街口時與同向一輛大貨車碰撞，張婦下半身大面積撕裂傷送醫不治。檢警今午相驗，肇事許男被問及是否未注意騎機車的母女時不發一語，肇責歸屬仍待警方釐清。
據了解，不幸喪生輪下的張姓婦人，昨天晚間6時許騎機車載周姓女兒外出用餐，張婦沿著三峽區復興路自鶯歌往三峽方向行駛，行經隆恩街口時，與許男駕駛的同向直行大貨車發生碰撞。張女人車倒地後疑遭輾過下半身大面積撕裂傷，周姓女兒則輕傷，張女送醫後因傷重急救後宣告不治，警方詢後將肇事的許姓駕駛依過失致死罪嫌送辦。
檢警今天下午至新北市立殯儀館相驗張女遺體，受傷的周姓女兒到場時下巴還包著紗布，難過的坐在一旁。而肇事的許姓駕駛在警方押解下來到殯儀館，被問及是否未注意前方騎機車的張姓母女時，許男全程低頭不發一語快步進入相驗室。張女確切死因及車禍肇責歸屬將待相驗釐清。
