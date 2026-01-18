北捷車廂行動電源自燃引紛亂 下班員警協助安民心

北捷板南線16日發生行動電源自燃事件，警政署警務正廖嵥俊剛好下班搭此列車，基於警察本分走向現場了解狀況，所幸虛驚一場。他受訪時謙虛回應僅稱真的沒什麼。

警政署NPA署長室臉書（Facebook）粉絲專頁昨天貼出「令人心安的逆行者：我是警察，別怕！」為標題內文，內容提到台北捷運板南線車廂發生1起行動電源自燃事件，現場煙霧瀰漫，乘客驚慌四散，更傳出有人持刀攻擊的不安流言。

警政署表示，當時在人潮紛亂、乘客奔向安全處時，有身影毅然「逆向」而行，獨自往最危急方向前進。此人就是在警政署交通組服務的警務正廖嵥俊。

警政署表示，當天下班的廖嵥俊在捷運遇突發事件，第一時間未退縮，而是表明警察身分，並手持雨傘警戒，與人群竄逃的方向逆向前進，冷靜穿越數節車廂直達現場。

廖嵥俊確認此事是因行動電源起火、排除治安疑慮後，他立刻覆蓋火源並安撫周邊群眾，待捷運人員趕抵後，才默默離開。警政署表示，因影片在網路傳開、被媒體認出，才知道「逆行前往者」是警員。

廖嵥俊今天接受中央社電訪時盼可低調不張揚，他說，當天是下班搭捷運返家，在列車內發現人潮忽然躁動，經詢問現場民眾得知前方車廂疑出現有人持刀，他基於警察本分，決定前往察看。

廖嵥俊表示，因考量不清楚前方狀況，把背包及伸縮雨傘當防備物品，並與乘客逆向而行，到場發現車廂煙霧瀰漫，詢問才知是乘客攜帶行動電源起火，確認狀況安全無虞離開現場。

他受訪時多次重申對此事真的未幫到任何忙，僅是前往察看狀況，他原想要低調行事，但仍被媒體認出身影，最後再次提及只是舉手之勞。

警政署表示，民眾如遇突發狀況，先保持冷靜，以自身安全為第一優先考量，切勿貿然與歹徒對峙。此外，民眾提供情報對警方至關重要，建議在安全處協助看清現況、記下歹徒可疑特徵，並立即通報相關工作人員或撥110。