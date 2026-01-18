快訊

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

考驗文言文功底！學測國文「細節滿滿」解答一次看 考生喊難：心裡很沒底

北捷車廂行動電源自燃引紛亂 下班員警協助安民心

中央社／ 台北18日電

北捷板南線16日發生行動電源自燃事件，警政署警務正廖嵥俊剛好下班搭此列車，基於警察本分走向現場了解狀況，所幸虛驚一場。他受訪時謙虛回應僅稱真的沒什麼。

警政署NPA署長室臉書（Facebook）粉絲專頁昨天貼出「令人心安的逆行者：我是警察，別怕！」為標題內文，內容提到台北捷運板南線車廂發生1起行動電源自燃事件，現場煙霧瀰漫，乘客驚慌四散，更傳出有人持刀攻擊的不安流言。

警政署表示，當時在人潮紛亂、乘客奔向安全處時，有身影毅然「逆向」而行，獨自往最危急方向前進。此人就是在警政署交通組服務的警務正廖嵥俊。

警政署表示，當天下班的廖嵥俊在捷運遇突發事件，第一時間未退縮，而是表明警察身分，並手持雨傘警戒，與人群竄逃的方向逆向前進，冷靜穿越數節車廂直達現場。

廖嵥俊確認此事是因行動電源起火、排除治安疑慮後，他立刻覆蓋火源並安撫周邊群眾，待捷運人員趕抵後，才默默離開。警政署表示，因影片在網路傳開、被媒體認出，才知道「逆行前往者」是警員。

廖嵥俊今天接受中央社電訪時盼可低調不張揚，他說，當天是下班搭捷運返家，在列車內發現人潮忽然躁動，經詢問現場民眾得知前方車廂疑出現有人持刀，他基於警察本分，決定前往察看。

廖嵥俊表示，因考量不清楚前方狀況，把背包及伸縮雨傘當防備物品，並與乘客逆向而行，到場發現車廂煙霧瀰漫，詢問才知是乘客攜帶行動電源起火，確認狀況安全無虞離開現場。

他受訪時多次重申對此事真的未幫到任何忙，僅是前往察看狀況，他原想要低調行事，但仍被媒體認出身影，最後再次提及只是舉手之勞。

警政署表示，民眾如遇突發狀況，先保持冷靜，以自身安全為第一優先考量，切勿貿然與歹徒對峙。此外，民眾提供情報對警方至關重要，建議在安全處協助看清現況、記下歹徒可疑特徵，並立即通報相關工作人員或撥110。

行動電源 台北捷運 警察 板南線 捷運

延伸閱讀

陽明山美軍宿舍群道路旁車輛自燃 駕駛及時逃生

學測首日北捷跑馬燈「17字」應援 網友感動：情緒價值拉滿

自營29年…北捷淡水停車場將委外 這幾項好處曝光

確定了！警政署發布人事命令高雄市警察局長接任人是他 和高雄有淵源

相關新聞

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

新北市64歲張婦昨晚6時許騎車載38歲周姓女兒外出用餐，行經三峽區復興路與隆恩街口時與同向一輛大貨車碰撞，張婦下半身大面...

影／拖吊車突然脫鉤 休旅車甩飛撞安全柱！車主未爆氣卻大讚員警

國立宜蘭大學前昨天傍晚發生拖吊意外，一輛拖吊車吊起休旅車準備左轉時，拖吊的掛鉤突然脫鉤，休旅車甩飛撞上轉角的人行安全柱，...

雲林中古車行深夜3惡煞闖進 球棒狠砸賓士、BMW高級車

雲林縣斗南鎮和斗六交界的一家中古車行，今天凌晨遭3名惡煞持球棒闖進，不分清紅皂白對著車行展示的多輛車狠砸，當時車行已休息...

桃市大湳消防分隊結合捐血活動 傳授CPR、AED技能

今（18）日八德國際同濟會在桃園市八德區主辦一場別具意義的公益捐血活動，號召民眾踴躍挽袖捐血

田徑場、營造工程到救災第一線 桃消大有分隊新血廖祥辰跨域經驗守護公共安全

桃園市消防局大有分隊於昨(17)日迎來一位新進隊員廖祥辰。

桃園華廈凌晨火燒4層樓 女街友燒垃圾釀禍被送辦

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。由於該大樓已是半廢棄狀態，深夜起火...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。