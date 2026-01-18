陽明山美軍宿舍群道路旁車輛自燃 駕駛及時逃生

快訊

中央社／ 台北18日電

北市陽明山美軍宿舍群附近道路今天發生火燒車意外，警消初步調查，51歲蘇姓女子開車經此路段，車輛無故冒濃煙，隨即把車停路旁並下車逃生，車後續自燃，起火原因待查。

台北市消防局在上午11時許獲報光華路附近有汽車火警，派大批人車到場時發現，火勢已撲滅，駕駛及乘客已下車逃生，無人受傷。

台北市警察局士林分局表示，經初步調查，51歲蘇姓女子上午11時許開車經光華路30號、陽明山的美軍宿舍群內道路時，驚見車前方引擎蓋冒出濃煙且疑有自燃狀況。

蘇姓女子情急之下，把車輛停在路邊，並與車上另名乘客迅速下車逃生，車輛後續起火燃燒。

轄區派出所獲報派員趕抵現場，見火勢猛烈，立即拉起封鎖線實施警戒，並於周邊路口疏導交通、管制人車靠近，避免波及路過民眾。經通報119消防員到場灌救後，火勢順利撲滅，現場無人傷亡。

士林分局呼籲，駕駛上路前應做好車輛保養與檢查，務必確認車輛狀況；若行駛中發現車輛出現異味、異音或冒煙，應立即停靠安全處所並下車避難，可撥110或119求助，以維護自身及他人行車安全。

