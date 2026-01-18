快訊

115學測國文／文言文變多考生直呼「看不懂」 沒有新詩更簡單

高雄梓官區漁港發現1男屍 死亡多日家屬指認出身分

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄梓官區廣澤路100號前漁港海面今天早上發現一具男性遺體，警方檢視該男子已落海多日，身上未見明顯外傷，初步排除有外力介入，現場周遭發現死者隨身衣物及鞋子。查證身分後通知家屬到場，確認死者身分為50歲石姓男子，已報請檢察官相驗。

岡山警分局今上午9時28分許接獲報案，稱梓官區廣澤路100號前港內海面發現男性遺體，員警獲報後立即趕赴現場，抵達時該大體已由海巡人員協助移至岸邊。

經檢視，該男子研判已落海多日，身上未見明顯外傷，初步排除有外力介入，現場周遭發現男子的隨身衣物及鞋子，經查證身分後通知家屬到場指認，確認死者身分為50歲石姓男子。

警方說，現已依規定通知鑑識人員到場採證，並同步調閱周邊監視器畫面，全案將報請橋頭地檢署相驗，釐清確切死因，後續依法辦理。

高雄梓官區廣澤路100號前漁港海面今天早上發現一具男性遺體，死者為50歲石姓男子。讀者提供
高雄梓官區廣澤路100號前漁港海面今天早上發現一具男性遺體，死者為50歲石姓男子。讀者提供

遺體 鞋子

延伸閱讀

3男加入詐團假交易虛擬貨幣 從台北騙到高雄11人遭詐365萬元

陳其邁公布冬日遊樂園主題IP為超人力霸王 向無名超人致敬

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

民進黨高雄市長人選出爐 鄭麗文酸「德意志」的充分展現

相關新聞

影／拖吊車突然脫鉤 休旅車甩飛撞安全柱！車主未爆氣卻大讚員警

國立宜蘭大學前昨天傍晚發生拖吊意外，一輛拖吊車吊起休旅車準備左轉時，拖吊的掛鉤突然脫鉤，休旅車甩飛撞上轉角的人行安全柱，...

雲林中古車行深夜3惡煞闖進 球棒狠砸賓士、BMW高級車

雲林縣斗南鎮和斗六交界的一家中古車行，今天凌晨遭3名惡煞持球棒闖進，不分清紅皂白對著車行展示的多輛車狠砸，當時車行已休息...

桃市大湳消防分隊結合捐血活動 傳授CPR、AED技能

今（18）日八德國際同濟會在桃園市八德區主辦一場別具意義的公益捐血活動，號召民眾踴躍挽袖捐血

田徑場、營造工程到救災第一線 桃消大有分隊新血廖祥辰跨域經驗守護公共安全

桃園市消防局大有分隊於昨(17)日迎來一位新進隊員廖祥辰。

桃園華廈凌晨火燒4層樓 女街友燒垃圾釀禍被送辦

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。由於該大樓已是半廢棄狀態，深夜起火...

七旬男騎機車逆向上國道拒停 警拔鑰匙壓制

78歲謝姓老翁今早騎機車疑誤闖國道，從南下國3台南新化系統一路北上驚動用路人，警方獲報趕往，老翁還拒停持續北上，幸警方在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。