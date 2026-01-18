高雄梓官區漁港發現1男屍 死亡多日家屬指認出身分

高雄梓官區廣澤路100號前漁港海面今天早上發現一具男性遺體，警方檢視該男子已落海多日，身上未見明顯外傷，初步排除有外力介入，現場周遭發現死者隨身衣物及鞋子。查證身分後通知家屬到場，確認死者身分為50歲石姓男子，已報請檢察官相驗。

岡山警分局今上午9時28分許接獲報案，稱梓官區廣澤路100號前港內海面發現男性遺體，員警獲報後立即趕赴現場，抵達時該大體已由海巡人員協助移至岸邊。

經檢視，該男子研判已落海多日，身上未見明顯外傷，初步排除有外力介入，現場周遭發現男子的隨身衣物及鞋子，經查證身分後通知家屬到場指認，確認死者身分為50歲石姓男子。