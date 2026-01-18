快訊

雲林中古車行深夜3惡煞闖進 球棒狠砸賓士、BMW高級車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮和斗六交界的一家中古車行，今天凌晨遭3名惡煞持球棒闖進，不分清紅皂白對著車行展示的多輛車狠砸，當時車行已休息店內沒人，3人砸車後快速離去。警方據報已掌握可疑「棒球隊」成員，全力追緝中，禍起原因可能是車輛買賣糾紛。

這家位於雲林路的中古車行頗具規模，店前展示各種車款，今天晨1時36分許，車行前來了一輛白色休旅車，有3名持球棒身穿帶帽外套，闖進車行，二話不說朝店前的多輛展示車猛砸後逃逸，前後不到兩分鐘。

車行負責人發現並報案，經清點共兩輛BMW和一輛賓士車的車窗、擋風玻璃和車燈、鈑金均被砸毀，送修損失估計達數十萬元。警方據報前往調閱監視器，掌握3名砸車人的身份。

據車行員工表示，並未與人結怨，何以被砸車也感不解。警方初步了解，這起砸車案疑因買責糾紛所致，當事的雙方也彼此認識，正朝毀損罪、社會秩序維護法、聚眾鬥毆偵查，並正全力追緝中。

雲林一家中古車行今天凌晨3名惡煞持球棒闖入，三輛賓士、BMW車的擋風玻璃和車窗、車燈被砸毀。記者蔡維斌／翻攝
