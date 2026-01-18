快訊

八德國際同濟會號召民眾踴躍挽袖捐血，現場更結合大湳消防分隊的急救宣導。圖：八德分隊提供

今（18）日八德國際同濟會在桃園市八德區主辦一場別具意義的公益捐血活動，號召民眾踴躍挽袖捐血，現場更結合大湳消防分隊的急救宣導，安排消防人員親自示範心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟電擊去顫器（AED）的操作，讓參與者在奉獻愛心的同時，也能學習到救人一命的重要技能。

捐血活動與消防隊的CPR急救及防範一氧化碳中毒宣導相結合。圖：八德分隊提供

今日活動自上午展開，現場氣氛熱烈，不少民眾攜家帶眷前來捐血，展現社區凝聚力。主辦單位表示，血液是醫療救治不可或缺的資源，尤其在農曆春節前後，醫院血庫常面臨短缺，透過舉辦捐血活動，不僅能補充血源，更能提升民眾對公益的參與感。八德國際同濟會會長房麗珠指出，捐血是一種最直接的助人方式，而結合急救教育，則讓公益行動更具深度與延續性。

參與者在奉獻愛心的同時，也能學習到救人一命的重要技能。圖：八德分隊提供

大湳分隊此次派出高級救護員林妤鄉，透過簡明易懂的教學，讓民眾親手操作CPR步驟，並實際體驗AED的使用流程。消防隊員強調，心跳停止的患者若能在黃金4分鐘內獲得正確急救，存活率將大幅提升，因此普及急救知識至社區每一角落，至關重要。

大湳分隊長吳寧全表示，非常感謝今日捐血活動能與消防隊的CPR急救及防範一氧化碳中毒宣導相結合。冬季正值熱水器使用高峰，提醒民眾務必保持環境通風並定期檢查排氣是否暢通，以降低一氧化碳中毒的風險。他也強調，若遇到有人突然倒下、失去意識，應立即撥打119求救，爭取黃金救援時間。

第一大隊大隊長賴志忠則指出，此次活動不僅成功募集到可觀的血量，更讓參與者學習並帶回一份「救人」的能力，使愛心與安全意識在社區持續擴散。透過捐血與急救的雙重行動，展現了「助人最樂」的精神，讓公益與守護安全相輔相成。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市大湳消防分隊結合捐血活動 傳授CPR、AED技能

